Condenas por los maltratos en el Jardín “Besitos de Chocolate”

En el marco de un juicio abreviado llevado adelante en los últimos días en la ciudad, la Justicia condenó a Cintia Mantinaud y a María Marta Gelabert, docente y directora del Jardín Besitos de Chocolate, que funcionaba en calle San Martín al 400. Estaban acusadas por maltratos dentro del establecimiento.

Ambas recibieron penas de “un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por dos años para el ejercicio de la actividad docente en cualquiera de sus formas y cargos“. Además, se les impuso como “reglas de conducta por el plazo de dos años las de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados”.

En octubre de 2019, LA BRÚJULA 24 dio a conocer el caso a través del testimonio de Jésica, la mamá de uno de los nenes damnificados. “En aquel entonces, mi hijito tenía tres años. Una vez salió con marcas en cara y manos. Con señas, me pudo indicar que la maestra le había pegado”.

“Por esa razón no dudé un segundo y automáticamente decidí sacarlo”, relató la mujer. Y dijo que “la directora negaba todo, decía que no podía ser. Me ofrecía una reunión con la maestra, pero no accedí. Retiré al nene, lo cambié y me devolvieron el dinero que ya había pagado”.

“La experiencia fue muy fea. No te dejaban ingresar al jardín, estaba todo como muy tapado. Y la directora decía que la maestra se justificaba porque el nene la había golpeado”, finalizó.