Dos mujeres sufren heridas al chocar contra una camioneta estacionada

Dos mujeres resultaron heridas durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en Paraguay al 100, en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:55, cuando una Fiat Strada conducida por una mujer de 43 años, que circulaba acompañada por otra de 41, impactó por causas que se tratan de establecer contra una Toyota Hilux que se encontraba estacionada y sin ocupantes.

Como consecuencia del choque, ambas mujeres sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas, conscientes, a distintos centros de salud.

La acompañante fue derivada al Hospital Municipal, mientras que la conductora fue asistida en Osecac. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Defensa Civil, personal médico y agentes de Tránsito Urbano.

Durante el operativo, a la conductora de la Fiat Strada se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultados positivos de 1,32 y 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esa situación, los inspectores labraron el acta correspondiente y procedieron al secuestro de la camioneta. La causa fue caratulada como lesiones culposas y tomó intervención personal de la Comisaría Segunda.