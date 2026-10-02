Corte de agua por 36 horas: cuándo empieza, qué zonas afecta y dónde habrá cisternas

Aguas Bonaerenses confirmó que este fin de semana se realizará la vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros construida dentro del predio de la Planta Patagonia, una intervención que obligará a reducir fuertemente la producción de agua durante unas 36 horas.

La afectación comenzará antes del inicio formal de los trabajos. Desde las 20 de este viernes 2 de octubre se reducirá progresivamente la producción, por lo que a partir de ese momento comenzarán a registrarse problemas de presión y, posteriormente, falta de agua en General Daniel Cerri, Ingeniero White y gran parte de Bahía Blanca.

Las tareas principales comenzarán a las 0 del sábado 3 y se extenderán durante 36 horas, hasta el mediodía del domingo 4.

La intervención consiste en conectar el acueducto de 1,5 metros de diámetro que sale de la Planta Potabilizadora Patagonia con la nueva cisterna construida en el mismo predio.

Para poder concretar esa maniobra será necesario disminuir el caudal proveniente desde el Dique Paso de las Piedras y reducir al mínimo el funcionamiento de la planta.

La obra forma parte del proyecto “Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares”, ejecutado por contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y está previsto que genere mejoras en el abastecimiento para unos 300.000 habitantes.

Qué barrios conservarán algo de servicio

No toda la ciudad quedará completamente sin suministro. Dos plantas continuarán produciendo agua, aunque de manera restringida y con baja presión.

La Planta Potabilizadora Modular de Patagonia abastecerá parcialmente a los barrios Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos.

En tanto, la Planta Potabilizadora de Grünbein sostendrá un abastecimiento limitado hacia Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre.

Además, el acueducto de agua cruda que abastece al Polo Industrial permanecerá en funcionamiento.

Cómo funcionará el operativo de emergencia

Ante la magnitud del corte, ABSA dispondrá de 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y otro de 32.000 litros, que estarán destinados prioritariamente a hospitales, centros de salud, geriátricos, salas médicas y otras instituciones sensibles.

También habrá cisternas fijas para que los vecinos puedan retirar agua a granel.

Los puntos previstos son:

General Cerri: Centro de Salud, avenida 25 de Mayo 395; y Club Cerri, Gurruchaga y 12 de Octubre.

Maldonado: Sociedad de Fomento, Ricchieri 2523.

San Agustín: Cortalezzi y Bermúdez.

Portal del Este: Indio Aucas y Rafael Obligado; Fragata Sarmiento y El Faro; Fragata Sarmiento y Las Tuyas; Los Chajaes y El Caldén.

Tierras Argentinas: Comedor Génesis, Pampa Central 3300; Comedor La Ilusión, Interna 2 al 3600; Eva Perón al 3100; e Interna 2 al 3900.

Costa Blanca: Güiraldes 2700.

Paihuén: Estanislao López y Karakachoff.

Parque Norte: calle Derqui, en la plaza.

Aldea Romana: El Boyero 2000.

Villa Harding Green: Corina Parral 3600 y Club Harding Green, Borghino 3908.

Los Chañares: Vieytes y Los Picaflores.

El Nacional: Pilmayquén y Remedios de Escalada.

Como parte del operativo también se construirá una cañería provisoria de 500 milímetros entre la Planta Potabilizadora Modular y la estación de bombeo hacia la zona alta. Esa conexión permitirá sostener una parte de la distribución y también facilitar la carga de los camiones cisterna.

Cuánta agua conviene reservar

ABSA recomendó realizar reservas domiciliarias con anticipación.

Como referencia mínima, se aconsejan 20 litros diarios por persona. De ese volumen, entre dos y tres litros deben destinarse al consumo directo, mientras que el resto se contempla para tareas esenciales de cocina e higiene.

Siempre que sea posible, se recomienda ampliar la reserva hasta entre 50 y 100 litros diarios por persona.

Según la empresa, una familia tipo que disponga de un tanque domiciliario de 500 litros podría cubrir las necesidades básicas durante la emergencia.

Durante las 36 horas de afectación también se solicita evitar el uso de agua de red para riego, lavado de veredas o vehículos y electrodomésticos de alto consumo.

La prioridad deberá estar puesta en la hidratación, la elaboración de alimentos y las tareas indispensables de higiene.