Sin agua: cómo transcurren las primeras horas de los trabajos en la Planta Patagonia

Los trabajos programados en la Planta Patagonia entraron este sábado en su etapa central y, durante las primeras horas de la mañana, se desarrollaban dentro del esquema previsto para una intervención que obligó a reducir al mínimo la producción de agua y que afectará el servicio durante unas 36 horas.

La maniobra había comenzado en realidad varias horas antes. Desde las 20 del viernes, ABSA inició una reducción progresiva del caudal proveniente del Dique Paso de las Piedras, lo que fue provocando primero baja presión y luego falta de suministro en distintos sectores de Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri.

A la medianoche quedó habilitada la etapa principal del operativo dentro de Planta Patagonia, donde las empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) trabajan sobre la infraestructura que permitirá vincular el acueducto de 1,5 metros de diámetro con la nueva cisterna construida en el predio.

Hasta las primeras horas de este sábado no se habían informado oficialmente cambios en el cronograma original. El objetivo continúa siendo completar las tareas hacia el mediodía del domingo para luego comenzar, si no aparecen inconvenientes, con el llenado de las cañerías y la recuperación paulatina de la presión.

Como explicó a La Brújula 24 Carlos Bouissou, director ejecutivo de la DIPAC, la intervención incluye además el reemplazo de una antigua pieza de hierro ubicada antes de la estación de bombeo y vinculada con la configuración original de Planta Patagonia.

La pieza resulta clave porque allí confluyen los módulos de potabilización antes de que el agua sea enviada hacia los distintos acueductos y ramales de distribución de la ciudad.

La obra está directamente relacionada con la nueva cisterna de 30.000 metros cúbicos, equivalentes a 30 millones de litros, que permitirá contar con una reserva que hoy el sistema no posee. A futuro, esa capacidad dará mayor margen para realizar reparaciones o tareas de mantenimiento sin necesidad de interrumpir completamente la producción de Planta Patagonia.

El proyecto integra el denominado “Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares”, una obra que apunta a mejorar el abastecimiento para unos 300.000 habitantes y que también contempla otra cisterna en Bosque Alto y nuevas conducciones hacia distintos sectores de Bahía Blanca y General Cerri.

Qué pasa mientras duran los trabajos

Aunque la afectación es amplia, algunos barrios mantienen un suministro restringido y con baja presión.

La Planta Potabilizadora Modular de Patagonia continúa abasteciendo parcialmente a Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos.

En tanto, desde la Planta de Grünbein se mantiene una provisión limitada hacia Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre. El acueducto de agua cruda que abastece al Polo Industrial permanece operativo.

Además, ABSA dispuso un operativo de contingencia con 11 camiones cisterna de 10.000 litros y otro de 32.000 litros, destinados prioritariamente a hospitales, centros de salud, geriátricos y otras instituciones sensibles. También fueron previstos distintos puntos con cisternas fijas para el abastecimiento de los vecinos.

La ventana de trabajo prevista se extiende hasta el mediodía del domingo 4. Sin embargo, eso no significa que a esa hora el servicio vuelva automáticamente a la normalidad: una vez finalizada la intervención deberá comenzar el llenado de las cañerías y luego la presurización de toda la red.

Por ese motivo, la recuperación será progresiva y desigual según cada sector de la ciudad, por lo que algunos barrios podrían demorar más que otros en volver a contar con el suministro habitual.