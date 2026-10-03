Deportes
Viaje complicado: Burkina Faso llega sobre la hora para enfrentar a Argentina
La delegación africana sufrió la cancelación de un vuelo chárter y recién pudo salir desde Marruecos durante la madrugada. Su arribo a Ezeiza está previsto para las 15.30.
La Selección de Burkina Faso atravesó serios inconvenientes para viajar a la Argentina y llegará prácticamente sobre la hora para disputar el amistoso frente al equipo nacional.
Según informó la Federación Burkinesa de Fútbol, el plantel debía emprender viaje el 30 de septiembre, pero una “cancelación sin previo aviso” por parte de la empresa encargada del vuelo chárter obligó a reorganizar todo el itinerario.
La situación dejó a la delegación varada durante dos días en Casablanca, Marruecos, mientras se buscaban alternativas para completar el traslado a Buenos Aires.
Finalmente, el avión pudo despegar durante las primeras horas de este sábado y la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está prevista para alrededor de las 15.30.
El inconveniente generó preocupación porque el amistoso ante Argentina está programado para pocas horas después, por lo que los futbolistas tendrán un margen muy reducido para completar los trámites migratorios, trasladarse hasta el estadio y prepararse para el encuentro.
Desde la Federación explicaron que, tras la cancelación, intervinieron el Ministerio de Deportes, la Embajada y las autoridades del fútbol de Burkina Faso para encontrar una solución.
También señalaron que algunas de las alternativas que se evaluaron generaron reparos entre los jugadores debido a los extensos tiempos de viaje que implicaban.
La ministra de Deportes, Juventud y Empleo de Burkina Faso, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo, y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participaron personalmente de las gestiones.
Tras superar los contratiempos, la delegación quedó finalmente en viaje hacia Buenos Aires, aunque todavía existe incertidumbre sobre el estado físico con el que los futbolistas podrán afrontar el compromiso luego de tantos cambios y horas de espera.
Burkina Faso nunca enfrentó a la Selección Argentina a nivel mayor, por lo que el partido tendrá además carácter histórico para el conjunto africano.
El amistoso se jugará en el Monumental y será uno de los compromisos de Argentina dentro de la actual fecha FIFA.
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