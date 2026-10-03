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Mejoran las condiciones este sábado: ya sin lluvias y con ascenso de temperatura
Tras la inestabilidad de las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 19 grados.
El tiempo comenzará a mostrar una mejoría durante este sábado en Bahía Blanca, luego de la inestabilidad que marcó el cierre del viernes y las primeras horas de la madrugada.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ya sin probabilidades significativas de precipitaciones
El viento soplará desde el sector norte, con velocidades previstas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que la humedad se mantendrá elevada durante las primeras horas.
Para después del mediodía, el organismo mantiene condiciones similares: el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura alcanzará una máxima estimada de 19 grados. Los vientos rotarán hacia el sudoeste, también con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Hacia la noche, en tanto, se espera un descenso leve de la temperatura hasta unos 14 grados, con viento del oeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora y sin lluvias previstas.
De esta manera, el escenario será bastante más estable que el registrado durante la noche del viernes, cuando la ciudad atravesó un período de tiempo inestable y algunas precipitaciones.
La tendencia, además, apunta a una mejora más marcada durante el domingo, con menor cobertura nubosa y temperaturas templadas. La máxima estará cerca de los 20 grados, con viento predominante del oeste.
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