Detuvieron a un joven acusado de disparar contra un auto

Un joven de 22 años fue detenido este viernes en el barrio Matadero, en el marco de una investigación por un disparo contra un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo a las 18:30 en una vivienda de Los Chañares 2918. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), cumplió una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías N°1.

En el lugar, los efectivos secuestraron una pistola marca Punta Alta calibre .22 y aprehendieron a Juan Sebastián Roa, quien quedó a disposición de la UFI N°7 por los delitos de daño e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de Tobías Leguizamón. Según informó la Policía, durante la madrugada del 17 de septiembre un hombre efectuó un disparo contra su vehículo, que estaba estacionado en México al 2300.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y de declaraciones de testigos, los investigadores identificaron al sospechoso y solicitaron el allanamiento que derivó en su aprehensión.