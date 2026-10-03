ABSA informó los avances de la obra y ratificó que los trabajos terminarían mañana al mediodía

Aguas Bonaerenses informó este sábado que avanzan de acuerdo con lo previsto los trabajos de vinculación de la nueva cisterna con el acueducto de salida de la Planta Patagonia, una intervención clave que mantiene sin agua a gran parte de Bahía Blanca.

Según precisó la empresa, las tareas comenzaron durante la noche del viernes y continuaron durante la madrugada con el corte y despiece del acueducto existente.

El objetivo de esa maniobra es instalar nuevas piezas del mismo diámetro, de 1.500 milímetros, que incorporarán las acometidas de ingreso y salida de la nueva cisterna.

Se trata de un paso fundamental dentro de la construcción del reservorio que tendrá capacidad para almacenar 30 millones de litros de agua potable.

La obra forma parte del proyecto “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares”, ejecutado por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y que apunta a mejorar el servicio para unos 300.000 habitantes.

Mientras continúen los trabajos, el suministro seguirá interrumpido en gran parte de la ciudad. La finalización de la intervención está prevista, estimativamente, para el mediodía del domingo.

De todos modos, algunos sectores mantienen un abastecimiento restringido y con baja presión a través del agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Grünbein.

Entre los barrios incluidos se encuentran Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa, Molina Campos, Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre.

ABSA recordó además que mantiene activo un plan de contingencia con 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y otro de 32.000 litros, destinados principalmente a hospitales, centros de salud, geriátricos, salas médicas y otras instituciones sensibles.

También se dispusieron cisternas fijas para el abastecimiento de agua a granel en distintos puntos de la ciudad y General Cerri.

En General Cerri, están ubicadas en el Centro de Salud, sobre avenida 25 de Mayo 395, y en el Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre.

En Barrio Maldonado, la cisterna funciona en la Sociedad de Fomento, en Ricchieri 2523; mientras que en San Agustín se dispuso otra en Cortalezzi y Bermúdez.

En Portal del Este, los puntos están en Indio Aucas y Rafael Obligado; Fragata Sarmiento y El Faro; Fragata Sarmiento y Las Tuyas; y Los Chajaes y El Caldén.

También hay cisternas en Tierras Argentinas, en Pampa Central 3300, Interna 2 al 3600, Eva Perón al 3100 e Interna 2 al 3900.

Otros puntos fueron instalados en Costa Blanca, Paihuén, Parque Norte, Aldea Romana, Villa Harding Green, Los Chañares y El Nacional.

Desde la empresa remarcaron que el corte se mantendrá hasta que finalicen las tareas previstas en Planta Patagonia y que la recuperación del servicio será progresiva una vez que pueda volver a normalizarse la producción y distribución de agua.