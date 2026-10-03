Cinco días con bancos cerrados: cómo van a impactar los feriados por la visita del Papa

Los bancos permanecerán cerrados durante varios días consecutivos en noviembre por la combinación del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La secuencia comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando no habrá actividad bancaria en todo el país por la celebración del Día del Bancario. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, sin atención habitual en las sucursales.

El lunes 9 será feriado nacional, por lo que las entidades financieras continuarán cerradas.

El esquema tendrá luego diferencias según cada jurisdicción. El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que en la provincia de Buenos Aires la jornada sin actividad bancaria será el miércoles 11, en coincidencia con la última misa que León XIV encabezará en Luján.

De esta manera, en territorio bonaerense habrá un extenso período sin atención presencial en las sucursales, aunque la cantidad exacta de días consecutivos dependerá de la jurisdicción y del calendario específico de feriados.

Durante esas jornadas seguirán funcionando los canales electrónicos habituales, como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, aunque algunas operaciones podrán acreditarse recién cuando se retome la actividad bancaria.

La situación obligará a quienes necesiten realizar trámites presenciales a anticipar operaciones, especialmente depósitos, extracciones de grandes montos, gestiones por ventanilla o cualquier trámite que requiera intervención de personal.

La seguidilla de días sin atención bancaria estará directamente vinculada con la visita del Papa y con el calendario gremial del sector, en una semana que tendrá un funcionamiento atípico para el sistema financiero.