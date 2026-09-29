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Robo, fuga y un hallazgo clave: secuestraron una pistola policial, cocaína y dinero
Un operativo desplegado por el Comando de Patrullas luego de un robo cometido sobre un vehículo terminó con la captura de dos hombres mayores de edad y un adolescente de 17 años, además del secuestro de un arma de fuego denunciada como sustraída, municiones, cocaína, dinero en efectivo y dos bicicletas.
El procedimiento inició alrededor de las 15, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un robo en una Renault Kangoo que se encontraba estacionada en la calle Holdich al 800.
A partir del seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo (CeUM), los efectivos lograron establecer que uno de los sospechosos habría ingresado a una vivienda precaria ubicada en inmediaciones de Richieri y Roca.
En ese lugar fue arrestado Hugo Gabriel Basualdo, de 43 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho. Durante la intervención policial también se encontraba Andrés Pérez, de 27 años, quien habría intentado impedir el procedimiento y arremetido contra los uniformados, por lo que fue detenido acusado de atentado y resistencia a la autoridad.
En paralelo, un adolescente de 17 años escapó corriendo del domicilio y comenzó a ser seguido por personal policial. Finalmente fue interceptado a unos mil metros del lugar, en Fortín Carhué al 600.
Según informaron fuentes policiales, el menor tenía en su poder una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, con cargador colocado con diez municiones y una bala en la recámara. Luego se constató que el arma había sido denunciada como robada el 25 de septiembre y pertenecía a un agente policial.
Además, se secuestraron cinco envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 2,5 gramos, y $421.300 en efectivo.
Durante el allanamiento de la vivienda ubicada en Richieri y Roca también fueron incautadas dos bicicletas rodado 29, una marca Colner Cruiser y otra Sunny, cuya procedencia quedó bajo investigación para determinar si tienen relación con otros hechos.
Desde la Policía indicaron además que uno de los detenidos estaría vinculado con otras investigaciones por hechos bajo modalidad hurto.
Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Segunda y quedaron bajo intervención de las UFIJ Nº15, 19 y 7, además del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Las causas fueron caratuladas como Robo, infracción al artículo 189 bis del Código Penal, infracción a la Ley 23.737, atentado y resistencia a la autoridad y averiguación de procedencia.
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