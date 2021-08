Fuego cruzado entre Compagnoni y Montero por la cantidad de patrulleros

La polémica está instalada. Y la temperatura aumenta cada vez más. Tiene que ver con el ida y vuelta de funcionarios oficialistas y de la oposición, de Bahía, relacionado a los patrulleros que entregó en su momento el gobernador Axel Kicillof. Los protagonistas: Fernando Compagnoni, presidente del Concejo Deliberante local, y Federico Montero, representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Ayer fue el primer round, cuando comenzaron con un cruce de mensajes públicos en las redes sociales. De hecho, el primero de los mencionados también habló con este medio. Pero ahora, redoblaron la apuesta en el aire del programa "Bahía Hoy", que conduce el periodista Germán Sasso. Se tiraron con todo.

Cabe recordar que la fuerte controversia surgió a raíz de un informe presentado en el programa Telenoche, por Canal Trece, que aseguraba que el organismo provincial entregó varias veces los mismos móviles policiales, presentándolos como nuevos en distintos municipios.

El cruce de Compagnoni y Montero en La Brújula 24

C. "No es algo que decimos nosotros, yo lo que hice ayer fue mostrarme avergonzado con una situación y creo que fundadamente porque tuve una gran cantidad de mensajes de vecinos en la misma sintonía. Es un informe que tuvo relevancia nacional y mucha penetración en el interior del país, que daba cuenta de que los patrulleros que hace poco tiempo se entregaron en Bahía, con la presencia del gobernador y sus funcionarios, eran luego identificados en otras localidades de la provincia".

M. "Lo estaba escuchando, lo noté muy avergonzado y la verdad que sí, da vergüenza que llevando el cargo que tiene se suba a esta opereta berreta y salga a replicar esto engañando a la gente. Se entregaron 73 vehículos en Bahía, a plena luz del día, se convocaron a otros intendentes porque también iba a pasar lo mismo en esos municipios. En bahía quedaron 40 Ford Ranger y una Iveco. Es totalmente comprobable, palpable, basta con abrir el HCD y recorrer un poco los barrios y ver los patrulleros o ir al Comando y ver el cambio de guardia. Y sino pedir un informe a la subsecretaría de seguridad y ver los dominios de los móviles que llegaron a la ciudad".

Federico Montero

C. "A mi me parece que si hay un noticiero que hace un informe nacional que dice que un patrullero que se entregó en Bahía, muestra las patentes, lo presentó el gobernador y luego ese patrullero aparece presentado en Esteban Echeverría, es una situación que nos debe avergonzar a todos. Y como yo también lo dije ayer, yo represento a los vecinos, y si existía la explicación que seguramente la hay, ¿qué mejor que la de el propio Ministerio de Seguridad?, que tiene un novedoso cargo de representación. Y que lo haga en el mismo lugar en el que se evalúan todas las cuestiones de los vecinos. Yo creo que el bloque de Juntos por el Cambio va a presentar la tercera invitación para que el funcionario pueda hacerlo".

M. "Otro control que debería tener el Municipio es el combustible, se pasaron un año diciendo que no cambiaban cámaras porque pagaban mucho combustible. Es simplemente pedirle a la Subsecretaría un listado, los móviles cargan en Rodovía. Vergüenza debería darle que hace unos meses se sufrió un atentado en un local partidario y las cámaras no andaban, le consta, tuvimos que hacer un trabajo casa por casa pidiendo imágenes particulares. No se preocupa porque los barrios no los debe conocer, porque la gente pide que pasen los patrulleros, que le asfalten las calles, que poden".

Fernando Compagnoni

C. "Me parece que estamos derivando en una cuestión política sin sentido, yo esto lo escuché ayer en las redes, desvirtuando el motivo de la vergüenza que sienten un montón de bahienses por una situación irregular. Los servicios de seguridad y educación están en cabeza de la Provincia. Los municipios hacemos un sacrificio muy grande para colaborar, por ejemplo proveyendo el 75% del combustible de los patrulleros, es algo histórico. La verdad es que honestamente creo que el ciudadano quiere una respuesta de porque los patrulleros que se presentaron acá con bombos y platillos después aparecieron en otra localidad".

M. "Los patrulleros están todos en Bahía, hay que hacer un control cruzado y deberían hacerlo. En política no da todo lo mismo, que no le mienta a la gente. Lo invito nuevamente al Comando. Ayer hicimos entrega de un móvil más en Harding Green, que la gente lo pedía. Que conozca la realidad, tiene un abandono de la gestión impresionante. Esto se solucionaba con un informe, él salió a hacer política con esto".

C. "Acaba de decir el funcionario que con un informe se arreglaba, fue lo único que dije yo, esto será saldado en el HCD. Por allí se puede contestar qué es lo que hacía el mismo patrullero que se presentó acá en Bahía en la ciudad de Esteban Echevarría. O bien si hemos sido estafados con un patrullero mellizo".

M. "Si el presidente del HCD habla de un vehículo mellizo lo invito a recurrir a la Fiscalía para hacer una denuncia, yo lo acompaño. Política con esto hizo él, yo sé que está en campaña, pero que no le mienta a la gente. Los móviles se ven, están, no hagamos política basura. No por querer ocupar un cargo seccional hay que mentirle descaradamente a la gente".