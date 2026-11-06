Instalan nuevos tótems de seguridad en varios puntos de la ciudad

La Municipalidad puso en marcha la instalación de 8 nuevos tótems de seguridad inteligentes en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y ofrecer una herramienta de asistencia inmediata ante situaciones de emergencia.

Los dispositivos cuentan con cámaras de alta definición, visión de 360 grados y un botón que permite establecer comunicación directa con un operador del Centro de Monitoreo.

Según informó el Municipio, los nuevos equipos estarán ubicados en el Parque Boronat, Parque Noroeste, Parque Independencia, la vereda del playón de la Universidad Nacional del Sur, Plaza Mitre, avenida Arias y Ecuador, Paseo de las Esculturas y Cabral y avenida Dasso, en Ingeniero White.

"En Bahía Blanca los hechos delictivos vienen bajando y tenemos una de las tasas de esclarecimientos más altas de la provincia de Buenos Aires y del país. Todo eso, en gran parte, gracias a nuestras cámaras", afirmó el intendente Federico Susbielles.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar incorporando herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad en lugares de circulación y encuentro de vecinos. "Seguimos trabajando para que el ciudadano se sienta cada vez más seguro y el delincuente cada vez más inseguro", agregó.

Por su parte, el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, explicó que los tótems permitirán solicitar asistencia de manera inmediata mediante un botón de emergencia. "Cualquier persona que sufra un percance presiona el botón y automáticamente lo está viendo y atendiendo un operador desde el Centro de Monitoreo", detalló.

Además, precisó que los equipos disponen de cámaras domo con cobertura de 360 grados y cámaras laterales que permiten visualizar el sector donde están instalados. Cada dispositivo tiene una estructura modular de 30 por 30 centímetros, una altura de entre 3,5 y 3,90 metros y está colocado sobre una base de hormigón.

El sistema permite registrar imágenes y audio en tiempo real, material que eventualmente puede utilizarse como prueba en investigaciones judiciales.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación de estos equipos forma parte de las políticas destinadas a ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad o emergencias en espacios públicos.