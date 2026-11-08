Batalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos

Una violenta pelea entre más de 15 personas, originada por una disputa por la posesión de un terreno, terminó con un joven detenido durante la tarde del sábado. El enfrentamiento incluyó golpes con palos, pedradas, amenazas de muerte y disparos de arma de fuego.

El episodio se registró pasadas las 16, en Eduardo Sívori al 4000, cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban recorridas preventivas advirtieron una batalla campal entre dos grupos enfrentados.

Ante la magnitud de la pelea, los policías solicitaron refuerzos para controlar la situación. En el lugar encontraron una camioneta Nissan X-Trail con importantes daños en los cristales y la carrocería, mientras que varios de los participantes escaparon a bordo de un colectivo.

En medio del operativo, uno de los involucrados comenzó a golpear nuevamente la camioneta con una piedra y luego intentó huir corriendo. Sin embargo, fue interceptado por los uniformados e identificado como Diego Agustín Bernachea, de 25 años.



Según los testimonios recogidos por la Policía, el joven habría amenazado de muerte a un hombre de 46 años y efectuado cuatro disparos en su dirección, aunque ninguno llegó a impactarlo. También está acusado de amenazar a otro hombre de 29 años, contra quien también habría disparado sin provocarle heridas.

Además, los investigadores señalaron que Bernachea habría subido a un vehículo e intentado atropellar al primero de los damnificados, sin conseguirlo.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la pelea se habría desencadenado por un conflicto entre ambos grupos por la posesión de un terreno.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una piedra utilizada para provocar daños y la camioneta Nissan X-Trail, que quedó incorporada a las actuaciones judiciales.

Bernachea quedó a disposición de la UFIJ Nº 15, acusado de abuso de armas, amenazas agravadas, lesiones y daño. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Subcomisaría Harding Green.