Noticias A
Marcha del Orgullo en Buenos Aires: una multitud repudió la violencia contra el colectivo trans
La movilización reunió a miles de personas. Hubo reclamos contra la discriminación, pedidos de justicia y un cierre musical a cargo de María Becerra.
Las calles de Buenos Aires volvieron a llenarse de colores, música y reclamos este sábado, durante la 35ª edición de la Marcha del Orgullo. Una multitud participó de la movilización que tuvo como uno de sus principales ejes el rechazo a la violencia contra las personas travestis y trans, especialmente después del brutal ataque cometido días atrás contra mujeres trans en los bosques de Palermo.
La jornada comenzó en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde artistas y DJs animaron la previa antes de que las columnas avanzaran hacia el Congreso de la Nación. También se realizó una intervención para reclamar una reparación histórica destinada a travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de situaciones de violencia y discriminación.
Bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, los manifestantes combinaron la celebración de la diversidad con fuertes cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional. Desde las 18, la actividad se concentró frente al escenario Carlos Jáuregui, que recibió a distintos artistas, entre ellos K4os, Six Sex y Martín Cirio, mientras que María Becerra estuvo a cargo del cierre musical.
Uno de los momentos centrales llegó alrededor de las 20:30, cuando integrantes de la Comisión Organizadora leyeron el documento de la marcha. “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, expresaron, al tiempo que denunciaron el crecimiento de los discursos discriminatorios y cuestionaron al gobierno de Javier Milei. “Cuando el odio se legitima desde el poder, la violencia de las palabras antecede a la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, advirtieron.
El reciente ataque a mujeres trans en Palermo ocupó un lugar destacado entre los reclamos. La organización exigió justicia y medidas de protección para las víctimas, además de impulsar una Ley Integral Trans, una nueva Ley Antidiscriminatoria y una reparación histórica para quienes atravesaron décadas de exclusión. “¡Basta de violencia impune! Exigimos justicia y protección”, fue uno de los mensajes más contundentes.
El documento también incluyó demandas vinculadas con la salud, la educación y el trabajo. Los organizadores pidieron garantizar el acceso a tratamientos para personas con VIH, medicamentos y preservativos, defendieron la Educación Sexual Integral y reclamaron el cumplimiento del cupo laboral trans. Además, rechazaron los despidos, el cierre de programas estatales y la reforma laboral, mientras reivindicaron los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual.
La movilización terminó con un llamado a mantener la organización colectiva frente a posibles retrocesos en materia de derechos. “Cuando quieren quitarnos derechos, nos organizamos”, señalaron desde el escenario, en una jornada que volvió a combinar el carácter festivo del Orgullo con las demandas históricas de la comunidad LGBT+.
Con información de TN
Marcha del Orgullo en Buenos Aires: una multitud repudió la violencia contra el colectivo trans
Colapinto celebró desde Brasil el título de Boca: su reacción al agónico triunfo
El bahiense "Tifón" Vergara ganó por nocaut y se coronó campeón sudamericano
Detuvieron a una persona que amenazó de muerte al Papa a horas de su llegada a la Argentina
Cayó un mechero bahiense acusado de robar en varios comercios de Punta Alta
Más Leídas
-
Noticias A18 horas ago
Buscan a un empresario que salió de trabajar y nunca volvió a su casa
-
Destacada A3 horas ago
Batalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos
-
Noticias B17 horas ago
De mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël
-
Deportes18 horas ago
Colapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia en el Gran Premio de San Pablo
-
Noticias A15 horas ago
Argentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía
-
Deportes15 horas ago
Boca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto
-
De Ayer a Hoy15 horas ago
"Mi principal objetivo es que los chicos se diviertan jugando a la pelota"
-
Deportes12 horas ago
Boca salió campeón y Bahía Blanca se tiñó de azul y oro