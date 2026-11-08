Marcha del Orgullo en Buenos Aires: una multitud repudió la violencia contra el colectivo trans

Las calles de Buenos Aires volvieron a llenarse de colores, música y reclamos este sábado, durante la 35ª edición de la Marcha del Orgullo. Una multitud participó de la movilización que tuvo como uno de sus principales ejes el rechazo a la violencia contra las personas travestis y trans, especialmente después del brutal ataque cometido días atrás contra mujeres trans en los bosques de Palermo.

La jornada comenzó en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde artistas y DJs animaron la previa antes de que las columnas avanzaran hacia el Congreso de la Nación. También se realizó una intervención para reclamar una reparación histórica destinada a travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de situaciones de violencia y discriminación.



Bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, los manifestantes combinaron la celebración de la diversidad con fuertes cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional. Desde las 18, la actividad se concentró frente al escenario Carlos Jáuregui, que recibió a distintos artistas, entre ellos K4os, Six Sex y Martín Cirio, mientras que María Becerra estuvo a cargo del cierre musical.

Uno de los momentos centrales llegó alrededor de las 20:30, cuando integrantes de la Comisión Organizadora leyeron el documento de la marcha. “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, expresaron, al tiempo que denunciaron el crecimiento de los discursos discriminatorios y cuestionaron al gobierno de Javier Milei. “Cuando el odio se legitima desde el poder, la violencia de las palabras antecede a la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, advirtieron.



El reciente ataque a mujeres trans en Palermo ocupó un lugar destacado entre los reclamos. La organización exigió justicia y medidas de protección para las víctimas, además de impulsar una Ley Integral Trans, una nueva Ley Antidiscriminatoria y una reparación histórica para quienes atravesaron décadas de exclusión. “¡Basta de violencia impune! Exigimos justicia y protección”, fue uno de los mensajes más contundentes.

El documento también incluyó demandas vinculadas con la salud, la educación y el trabajo. Los organizadores pidieron garantizar el acceso a tratamientos para personas con VIH, medicamentos y preservativos, defendieron la Educación Sexual Integral y reclamaron el cumplimiento del cupo laboral trans. Además, rechazaron los despidos, el cierre de programas estatales y la reforma laboral, mientras reivindicaron los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual.



La movilización terminó con un llamado a mantener la organización colectiva frente a posibles retrocesos en materia de derechos. “Cuando quieren quitarnos derechos, nos organizamos”, señalaron desde el escenario, en una jornada que volvió a combinar el carácter festivo del Orgullo con las demandas históricas de la comunidad LGBT+.

Con información de TN