Agüero cuestionó a concejales por "ignorar" a los trabajadores de Defensa Civil

Si hay trabajadores que se ganaron el respeto y la admiración de todos los bahienses, especialmente después de las catástrofes que sufrió la ciudad, son los de Defensa Civil.

Su compromiso y entrega en los momentos más difíciles están fuera de discusión. Sin embargo, parece que ese reconocimiento no alcanza a todos los concejales, al menos a juzgar por lo ocurrido en el cuerpo deliberativo, donde los empleados fueron convocados a una reunión para abordar una mejora salarial y terminaron sin ser recibidos.

La situación generó malestar y motivó un fuerte cuestionamiento del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, quien lamentó la actitud de los ediles y reclamó que se avance con una ordenanza que permita reconocer económicamente las tareas que desempeña el personal de emergencias.

En diálogo con Germán Sasso, durante el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, el dirigente explicó que habían sido invitados al Concejo Deliberante para brindar información y responder inquietudes de los concejales sobre una iniciativa que ya había sido acordada en paritarias. "Lo que más dolió fue lo mal que se sintieron los trabajadores de Defensa Civil, porque se sintieron como que no fueron ni siquiera tenidos en cuenta", expresó Agüero.

El sindicalista recordó que el reclamo tiene antecedentes durante la gestión del exintendente Héctor Gay, cuando se reconoció a Defensa Civil como un servicio de emergencia activo. Sin embargo, explicó que el artículo 2 de esa ordenanza nunca fue reglamentado, lo que impidió avanzar con el pago de una bonificación similar a la que perciben otros trabajadores vinculados con los servicios de emergencia.

Según detalló, cuando se retomaron las gestiones para concretar ese reconocimiento, la inundación que afectó a Bahía Blanca obligó a postergar su implementación por razones presupuestarias. "Por una cuestión económica, me solicitó el intendente que esperemos porque realmente habían otras prioridades y lo entendimos. Tanto nosotros como los propios trabajadores", recordó.

Agüero precisó que la propuesta alcanza a 21 empleados de Defensa Civil y contempla una bonificación de $560.000, cuya implementación sería escalonada. Además, sostuvo que el acuerdo ya cuenta con la aprobación en paritarias y que su impacto sobre las cuentas municipales no sería significativo.

En ese contexto, consideró que no existían motivos para que los concejales evitaran el encuentro, aunque prefirió no atribuir la ausencia a una decisión política deliberada. "Yo no quiero hacer esto político, manifestó, y agregó: "Quiero entender que no bajaron porque no necesitaban ninguna explicación".

El dirigente también explicó que el Departamento Ejecutivo podría haber resuelto el pago mediante un decreto, aunque que se optó por impulsar una ordenanza para otorgarle un reconocimiento institucional a la tarea que desempeñan los trabajadores. "Si el intendente hubiese querido, hace el decreto y dice que los trabajadores de guardia activa, o sea que son 21, adhieren a la ordenanza, listo, la empiezan a cobrar", afirmó.

No obstante, insistió en que el objetivo trasciende la cuestión económica y apunta a valorar el trabajo de quienes intervienen diariamente ante accidentes, emergencias y situaciones críticas en la ciudad. "Creo que enfermeros, médicos, Defensa Civil, bomberos, están al tope, en la pirámide de reconocimiento de toda la ciudad", sostuvo durante la entrevista.

Agüero también dejó una crítica directa a los representantes legislativos por el trato que recibieron los empleados. "Que le den pelota, que los atiendan, que no sean tan guarangos, los concejales", expresó.

Finalmente, manifestó su expectativa de que el proyecto pueda avanzar en el Concejo Deliberante y pidió que las diferencias políticas no interfieran en una medida que considera necesaria. "No importa quién lo haga, lo importante es que salga, porque hoy el trabajador de Defensa Civil lo está esperando", concluyó.