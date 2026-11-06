Proponen bloquear las apuestas online en las escuelas bonaerenses para combatir la ludopatía infantil

El bloque de senadores bonaerenses de Unión y Libertad presentó un proyecto de ley para reforzar los controles sobre las plataformas de apuestas online y prevenir la ludopatía infantil, mediante la incorporación de sistemas de identificación biométrica, restricciones de acceso en espacios públicos y programas educativos en las escuelas.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, quienes plantearon la necesidad de establecer herramientas concretas para proteger a niños y adolescentes frente al crecimiento de las apuestas digitales.

"Uno de cada cuatro adolescentes ya apostó dinero por internet. La ludopatía infantil afecta la salud mental de nuestros chicos, sus vínculos familiares y su concentración escolar", advirtió Vargas.

El senador sostuvo que la facilidad para acceder a plataformas de apuestas desde los teléfonos celulares exige respuestas inmediatas. "El avance de las apuestas online en los celulares de los estudiantes no puede esperar los tiempos de los debates burocráticos: tenemos que actuar con controles efectivos, prevención y acompañamiento", agregó.

Uno de los puntos principales del proyecto es la implementación de un sistema obligatorio de verificación de identidad para ingresar a las aplicaciones de apuestas, que incluiría el escaneo del código QR del DNI y reconocimiento facial con prueba de vida.

Los datos deberían contrastarse con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), mientras que la autenticación biométrica tendría que repetirse cada vez que un usuario ingrese a una plataforma para realizar operaciones.

Otra de las medidas propuestas es establecer un "apagón virtual" de los sitios de apuestas deportivas y juegos online en las redes Wi-Fi administradas por el Estado provincial.

La restricción alcanzaría a establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles, hospitales, bibliotecas, establecimientos penitenciarios y otras dependencias de la administración bonaerense.

En paralelo, la iniciativa contempla la implementación de campañas permanentes de prevención en las escuelas primarias y secundarias, con actividades destinadas a informar sobre los riesgos del juego compulsivo, promover el uso responsable de las tecnologías y brindar herramientas de educación financiera.

También establece la capacitación de docentes y la elaboración de protocolos de intervención ante posibles casos de ludopatía entre estudiantes.

En esas situaciones, se prevé la participación de equipos de orientación escolar, las familias y los servicios de salud, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y garantizar el respeto por la intimidad de los menores involucrados.

Además, el proyecto propone la publicación de informes anuales para evaluar los resultados de las medidas, los controles realizados, las campañas preventivas y los recursos presupuestarios destinados a su implementación.

Desde Unión y Libertad aclararon que la propuesta no busca modificar el modelo de administración del juego en la provincia, sino establecer mecanismos de protección frente a una problemática que consideran cada vez más preocupante.

La iniciativa deberá ser debatida en la Legislatura bonaerense antes de convertirse en ley.