Un menor fue baleado durante un enfrentamiento entre dos familias en Villa Talleres

Un adolescente de 14 años resultó herido de bala este viernes en un violento enfrentamiento entre 2 familias en el barrio Villa Talleres, en un episodio que se registró en inmediaciones de Italia al 2800.

Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado por una confrontación entre integrantes de ambas familias, que derivó en un intercambio de disparos. En ese contexto, una vivienda de la cuadra fue atacada a balazos y uno de los proyectiles alcanzó al menor, quien debió ser trasladado al Hospital Penna.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que la herida no sería de gravedad y que, en principio, el adolescente se encuentra fuera de peligro. Por el momento, se desconocen las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento y si hubo otras personas heridas.

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