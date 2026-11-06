Destacada A
Un menor fue baleado durante un enfrentamiento entre dos familias en Villa Talleres
Tiene 14 años. La víctima fue trasladada al Hospital Penna con una herida de bala que, en principio, no reviste gravedad.
Un adolescente de 14 años resultó herido de bala este viernes en un violento enfrentamiento entre 2 familias en el barrio Villa Talleres, en un episodio que se registró en inmediaciones de Italia al 2800.
Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado por una confrontación entre integrantes de ambas familias, que derivó en un intercambio de disparos. En ese contexto, una vivienda de la cuadra fue atacada a balazos y uno de los proyectiles alcanzó al menor, quien debió ser trasladado al Hospital Penna.
Fuentes consultadas por este medio indicaron que la herida no sería de gravedad y que, en principio, el adolescente se encuentra fuera de peligro. Por el momento, se desconocen las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento y si hubo otras personas heridas.
Noticia en desarrollo
Un menor fue baleado durante un enfrentamiento entre dos familias en Villa Talleres
La hermana Laura del Hogar Don Orione viajará para conocer al Papa: "Estoy re manija"
Agüero cuestionó a concejales por "ignorar" a los trabajadores de Defensa Civil
Malvinas: el Gobierno confirmó que enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la explotación petrolera
Hay preocupación por la salud de Jorge Marrale: Moria ensayó con su posible reemplazante
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Cuatro detenidos tras una pelea en plena calle: secuestraron un revólver
-
Noticias B23 horas ago
Detectan dos murciélagos con rabia: realizarán operativos de vacunación
-
Noticias B15 horas ago
Pidió ir al baño y se escapó de la comisaría
-
Noticias B23 horas ago
Chocó contra tres autos estacionados y terminó volcando en pleno centro
-
Noticias B14 horas ago
Villarruel replicó el video de los trabajadores despedidos por el cierre de la Papelera de Tornquist
-
Noticias B16 horas ago
Un pueblo desolado tras el cierre de la Papelera: "Nos queremos morir acá, pero no sé qué vamos a hacer"
-
Noticias B6 horas ago
Detienen a un delincuente con un amplio prontuario en un allanamiento
-
Uncategorized19 horas ago
Se espera un viernes con lluvias: emitieron una alerta amarilla para la tarde