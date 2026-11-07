Buscan a un empresario que salió de trabajar y nunca volvió a su casa

La Policía de Bahía Blanca solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del empresario Diego Maximiliano Canoni, de 44 años, quien se retiró de su lugar de trabajo, ubicado en Sarmiento al 1000, y no regresó.

Según informaron desde la Comisaría Primera y el Destacamento Patagonia, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez castaña, cabello corto castaño y ojos marrones.

Al momento de salir vestía un jean azul, un buzo del mismo color y botines de trabajo. Además, las autoridades indicaron que Canoni se moviliza en un Volkswagen Gol Trend blanco.

La Policía pidió que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911, a la Comisaría Primera (4556482) o al Destacamento Patagonia (4551322).

Canoni estuvo detenido en mayo vinculado a la causa que investiga el presunto secuestro de Alejandro Peña. Tras permanecer detenido durante poco más de un mes, primero bajo custodia de la Policía Federal y luego en la Unidad Penal de Villa Floresta, la jueza ordenó su excarcelación.

En una entrevista en La Brújula 24, el empresario pidió disculpas públicas al denunciante y a su familia. Según relató, el conflicto se originó a partir de una relación comercial que mantenía con Peña, a quien le alquilaba un galpón para desarrollar su actividad vinculada a la fabricación de aberturas de aluminio. Canoni explicó que, tras sufrir daños y robos en su taller, llegó a creer erróneamente que esos hechos guardaban relación con su vínculo con Peña.

Durante la entrevista admitió haber organizado el encuentro que derivó en la denuncia, aunque negó haber tenido la intención de secuestrar o lastimar a la víctima. “Quise intimidarlo, pero nunca me imaginé la secuela que iba a traer”, sostuvo.

Su pedido de disculpas a través de los micrófonos de La Brújula 24 fue parte del acuerdo alcanzado con la parte denunciante bajo la figura jurídica de la mediación. De este modo, al reconocer el hecho, la causa quedó archivada. Además, Canoni se comprometió a seguir algunas reglas de conducta.

“Estoy muy arrepentido. Esto no va a volver a ocurrir”, aseguró en ese momento. Además, inistió en que su intención al concurrir a la radio fue dar explicaciones y pedir disculpas públicamente a Alejandro Peña y a sus allegados.