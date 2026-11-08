Deportes
Colapinto celebró desde Brasil el título de Boca: su reacción al agónico triunfo
El piloto argentino siguió la dramática definición del campeonato y celebró el gol de Enner Valencia. Bizarrap compartió una foto que rápidamente llamó la atención de los hinchas.
La pasión por Boca pudo más que la concentración previa a una carrera de Fórmula 1. Franco Colapinto, que se encuentra en Brasil para disputar el Gran Premio de San Pablo, se hizo un momento para seguir el partido ante Defensa y Justicia y terminó celebrando a la distancia la consagración del Xeneize, que se quedó con el título de Liga 2026.
El piloto de Alpine vivió la definición desde una computadora en el circuito de Interlagos. Y no fue un festejo cualquiera: una imagen publicada por el productor musical Bizarrap en Instagram lo mostró con el puño cerrado y una expresión de euforia tras el gol que le dio el campeonato al equipo dirigido por Vasco Arruabarrena.
Boca necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto de la tabla anual y debió esperar hasta el tiempo de descuento para conseguirlo. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Enner Valencia para marcar el 1-0 y desatar la locura en una Bombonera que pasó de la tensión al festejo en cuestión de segundos.
La definición tuvo otro protagonista a la distancia. Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y mantuvo la presión hasta el final, aunque el triunfo del conjunto de La Ribera terminó por dejarlo sin posibilidades. Boca cerró la competencia con 63 puntos, apenas uno más que el Canalla.
Bizarrap, que acompañó al piloto durante el fin de semana, compartió la fotografía del festejo con una frase tan breve como particular: "Un o... bárbaro". La publicación reflejó la alegría de Colapinto, reconocido hincha de Boca, que una vez más dejó en evidencia su fanatismo por los colores azul y amarillo.
La coincidencia entre el festejo futbolero y la actividad automovilística tuvo un detalle especial. Para esta fecha de la Fórmula 1, el argentino había presentado un diseño de casco con referencias a su club, además de los colores que lo identifican y los logos de sus patrocinadores.
"Me representa un poco a mí. Boquita, Mercado Libre, mis sponsors, es un casco muy especial", había explicado Colapinto al mostrarlo.
Con información de TN
Colapinto celebró desde Brasil el título de Boca: su reacción al agónico triunfo
El bahiense "Tifón" Vergara ganó por nocaut y se coronó campeón sudamericano
Detuvieron a una persona que amenazó de muerte al Papa a horas de su llegada a la Argentina
Cayó un mechero bahiense acusado de robar en varios comercios de Punta Alta
Suicidio y salud mental: la importancia de escuchar antes de que sea tarde
Más Leídas
-
Noticias A17 horas ago
Buscan a un empresario que salió de trabajar y nunca volvió a su casa
-
Noticias B23 horas ago
Asamblea y corte de ruta frente a la Papelera de Tornquist
-
Noticias B16 horas ago
De mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël
-
Destacada A2 horas ago
Batalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos
-
Deportes17 horas ago
Colapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia en el Gran Premio de San Pablo
-
Noticias A15 horas ago
Argentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía
-
Deportes15 horas ago
Boca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto
-
De Ayer a Hoy14 horas ago
"Mi principal objetivo es que los chicos se diviertan jugando a la pelota"