Colapinto celebró desde Brasil el título de Boca: su reacción al agónico triunfo

La pasión por Boca pudo más que la concentración previa a una carrera de Fórmula 1. Franco Colapinto, que se encuentra en Brasil para disputar el Gran Premio de San Pablo, se hizo un momento para seguir el partido ante Defensa y Justicia y terminó celebrando a la distancia la consagración del Xeneize, que se quedó con el título de Liga 2026.

El piloto de Alpine vivió la definición desde una computadora en el circuito de Interlagos. Y no fue un festejo cualquiera: una imagen publicada por el productor musical Bizarrap en Instagram lo mostró con el puño cerrado y una expresión de euforia tras el gol que le dio el campeonato al equipo dirigido por Vasco Arruabarrena.



Boca necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto de la tabla anual y debió esperar hasta el tiempo de descuento para conseguirlo. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Enner Valencia para marcar el 1-0 y desatar la locura en una Bombonera que pasó de la tensión al festejo en cuestión de segundos.

La definición tuvo otro protagonista a la distancia. Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y mantuvo la presión hasta el final, aunque el triunfo del conjunto de La Ribera terminó por dejarlo sin posibilidades. Boca cerró la competencia con 63 puntos, apenas uno más que el Canalla.

Bizarrap, que acompañó al piloto durante el fin de semana, compartió la fotografía del festejo con una frase tan breve como particular: "Un o... bárbaro". La publicación reflejó la alegría de Colapinto, reconocido hincha de Boca, que una vez más dejó en evidencia su fanatismo por los colores azul y amarillo.

La coincidencia entre el festejo futbolero y la actividad automovilística tuvo un detalle especial. Para esta fecha de la Fórmula 1, el argentino había presentado un diseño de casco con referencias a su club, además de los colores que lo identifican y los logos de sus patrocinadores.



"Me representa un poco a mí. Boquita, Mercado Libre, mis sponsors, es un casco muy especial", había explicado Colapinto al mostrarlo.

Con información de TN