Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: la agenda completa 

La Argentina se prepara para vivir un acontecimiento histórico con la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo a las 16:30. Después de su paso por Uruguay, el Sumo Pontífice iniciará una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y marcará el regreso de un jefe de la Iglesia católica al país después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El Santo Padre aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades nacionales y eclesiásticas. Su primera actividad será a las 17, con un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, mantendrá una audiencia privada con el mandatario. La jornada concluirá a las 18:30 con un encuentro con funcionarios, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad

Las visitas del Papa a centros de asistencia y a la cárcel de Devoto

El lunes estará dedicado principalmente a las actividades sociales y religiosas en Buenos Aires. A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución que brinda asistencia a más de 400 personas con discapacidad. Más tarde, a las 11:30, encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, ubicado en Palermo, donde se espera una importante concurrencia de fieles.

Por la tarde, el Pontífice se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para reunirse a las 16:10 con empresarios, dirigentes sindicales y representantes del mundo del trabajo. Posteriormente, participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y, a las 18:45, presidirá una celebración con integrantes del Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El miércoles será el último día de su estadía en territorio argentino. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad. Luego viajará a Luján para presidir, desde las 10, una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. La despedida oficial está programada para las 13:30 en Ezeiza y su partida hacia Perú, para las 14.

En Bahía Blanca también habrá actividades para acompañar la visita del Papa, aunque la ciudad no forma parte de su recorrido oficial.

El gran operativo de seguridad

La magnitud de la visita obligó a organizar un importante operativo de seguridad. El Gobierno nacional conformó un Comando Unificado bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, con participación de fuerzas federales, organismos de Inteligencia, personal penitenciario y policías de las distintas jurisdicciones. Las estimaciones oficiales contemplan una movilización potencial de alrededor de 7 millones de personas durante las actividades, para las que se prevé la intervención de cerca de 50.000 efectivos.

El despliegue también contará con la coordinación de los equipos de seguridad del Vaticano. Con celebraciones masivas, encuentros institucionales y visitas a sectores vulnerables, León XIV desarrollará una agenda que combinará su misión pastoral con mensajes dirigidos a distintos ámbitos de la sociedad argentina.

Con información de A24