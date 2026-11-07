Boca salió campeón y Bahía Blanca se tiñó de azul y oro

La pasión por Boca Juniors se hizo sentir con fuerza en Bahía Blanca. Apenas se consumó la victoria por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, cientos de simpatizantes xeneizes se acercaron al Teatro Municipal para celebrar un nuevo título del conjunto de la Ribera.

Con camisetas, banderas y los tradicionales colores azul y oro, los hinchas coparon el lugar y le pusieron calor a una tarde cargada de emociones. Las bengalas iluminaron el centro bahiense, mientras los cánticos y los festejos acompañaron una celebración que reunió a distintas generaciones de fanáticos.

La consagración tuvo un desenlace de película. Cuando el empate parecía dejar a Boca sin posibilidades de quedarse con el primer puesto, apareció Enner Valencia, a los 50 minutos del segundo tiempo, para marcar el único gol del encuentro y desatar la locura en La Bombonera.

El triunfo fue todavía más significativo porque Rosario Central había ganado su partido ante Estudiantes de Río Cuarto y, por algunos minutos, se había ilusionado con quedarse con el primer lugar. Sin embargo, el tanto agónico del ecuatoriano terminó inclinando la definición a favor del Xeneize.

De esta manera, Boca cerró la temporada como el mejor equipo de la Tabla Anual 2026, con 63 puntos, uno más que Rosario Central, y volvió a levantar un título después de más de tres años.