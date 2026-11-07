Argentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía

Argentina está lista para recibir este domingo 8 de noviembre al papa León XIV, quien iniciará una visita oficial de cuatro días que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su llegada está prevista para las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, primera escala de su gira por Sudamérica, que finalizará en Perú.

El pontífice arribó el viernes a Montevideo, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y participó de una ceremonia oficial en la Plaza Independencia. Durante su primer discurso abordó diferentes problemáticas sociales, entre ellas la pobreza, la salud mental y el suicidio, y destacó la importancia del acompañamiento de las familias y las comunidades.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, una vez en la Argentina, el Papa visitará a las 17 el monumento al General San Martín, en la plaza que lleva su nombre. A las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y media hora después mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Su primera jornada finalizará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, prevista para las 18.30.

El lunes 9 comenzará sus actividades a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A ese evento asistirá la hermana Laura, responsable del Hogar Don Orione de Bahía Blanca, quien en una entrevista con La Brújula 24 destacó que "su presencia para nosotros es sumamente importante".

En la actividad está previsto que el cantante bahiense Abel Pintos participe con la interpretación de sus canciones frente al papa León XIV.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y, durante la tarde, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. También mantendrá un encuentro con líderes de distintas comunidades religiosas y participará de una celebración en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde se encontrará con representantes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el Monumento de los Españoles.

La última jornada será el miércoles 11, cuando visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará, desde las 10, una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, donde continuará su gira.

Actividades en Bahía Blanca

Bahía Blanca no será una de las ciudades que visite León XIV, pero la Arquidiócesis organizó distintas actividades para acompañar la visita. El programa comenzó el viernes con una misa de envío de peregrinos en la Catedral, precedida por la recepción de la imagen de la Virgen de la Merced y el rezo del rosario.

Según informó Cáritas Bahía Blanca, el lunes 9, desde las 8.30, se proyectará la visita del Papa al establecimiento de Claypole en el Hogar Don Orione, ubicado en avenida Pringles 900. A las 14 habrá una actividad recreativa en el Pequeño Cottolengo Nascimbeni, de Haití 1930, mientras que a las 15.30 partirá una caravana hacia el Hogar Peregrino Don Orione. La jornada continuará con un espacio de reflexión junto a Cáritas y el Hogar de Cristo, una misa a las 17 y un encuentro comunitario desde las 18.

Para el martes 10 está prevista una vigilia juvenil en la Catedral de Bahía Blanca, entre las 19 y las 22, con momentos de oración, música y testimonios.

El miércoles 11, desde las 9, los fieles podrán reunirse en la Plaza Rivadavia para seguir mediante una transmisión comunitaria la misa que León XIV presidirá a las 10 en Luján.

Por otra parte, la visita papal motivó la declaración de feriados mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026. El lunes 9 será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 la medida regirá exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

El miércoles 11 también será feriado en toda la provincia de Buenos Aires, incluida Bahía Blanca. Según establece la normativa, las disposiciones fueron adoptadas para facilitar los operativos de seguridad, la organización de las actividades oficiales y el ordenamiento de la circulación durante la presencia del pontífice en el país.