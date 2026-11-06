Un artista bahiense necesita ayuda urgente para regresar de Ecuador y continuar con su diálisis

El músico y actor bahiense Juan Domingo Canay atraviesa una situación desesperante en Ecuador, donde reside desde hace 9 años y recibe tratamiento de diálisis por una insuficiencia renal crónica. La clínica que lo atiende podría cerrar en la segunda quincena de noviembre y, ante el riesgo de quedarse sin asistencia médica, inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios y regresar a la Argentina.

Durante una entrevista con el programa La Peña de Homero, por La Brújula 24, el artista explicó que necesita someterse a diálisis 3 veces por semana desde septiembre de 2024 y que la continuidad de ese tratamiento resulta indispensable para su supervivencia. "Mientras tenga diálisis estoy tranquilo. Pero se me termina y tengo dos semanas de vida, nada más, concretamente", expresó al describir la gravedad de su situación.

Canay dejó Bahía Blanca hace más de 20 años y recorrió distintos países de Sudamérica hasta establecerse en Quito en 2017. Allí permaneció durante la pandemia y, en 2024, recibió el diagnóstico de insuficiencia renal crónica que modificó por completo su vida. Actualmente se atiende en una clínica privada que mantiene un convenio con el sistema público de salud ecuatoriano. Sin embargo, según denunció, el establecimiento atraviesa una grave crisis económica debido a la falta de pagos por parte del Estado.

"A la clínica donde estoy yo, el Estado le debe dos millones y medio de dólares", aseguró, y explicó que los responsables del centro médico llevan más de 2 años afrontando los gastos para garantizar la atención de los pacientes.

Según relató, el establecimiento debía cerrar el 15 de octubre, pero consiguió sostener sus servicios durante un mes adicional, por lo que ahora existe incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos que reciben 72 personas. Y frente a ese panorama, el artista considera indispensable poder regresar cuanto antes a la Argentina para gestionar la continuidad de su atención médica.

Canay también cuestionó la falta de respuestas de los organismos diplomáticos argentinos. Aseguró que la Embajada conoce su situación desde hace 2 años, pero que hasta el momento no recibió asistencia para concretar su regreso. "Tengo gente conocida en la Embajada. Hace 9 años hace que vivo acá. Conozco a toda la gente de la Embajada, de la Cancillería. Nunca he recibido ningún tipo de ayuda", sostuvo.

También contó que intentó gestionar ayuda a través del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aunque esas conversaciones no tuvieron resultados.

Para regresar necesita reunir 1.500 dólares, una suma que contempla el pasaje desde Quito, documentación, traslados y gastos de viaje de sus 2 mascotas, Tango y Blues, además de su guitarra. "Mi perro Tango y mi gato Blues viven conmigo, son mi familia, son los que me han sostenido durante todo este tiempo y viajan conmigo", explicó.

El artista señaló que su intención no es regresar para depender de la asistencia de otras personas, sino recuperar la posibilidad de trabajar y continuar desarrollando su actividad artística. Canay tiene una extensa trayectoria vinculada con la cultura bahiense. Participó en 5 comedias municipales, integró numerosos grupos teatrales, trabajó como docente de danza y teatro y grabó 4 discos.

"Yo hago danza, teatro, soy docente, soy músico, tengo 4 discos grabados", recordó.

Sin embargo, reconoció que su enfermedad deterioró considerablemente su estado físico y redujo sus posibilidades de generar ingresos. Ante la urgencia, amigos y allegados empezaron a organizar una colecta solidaria. Incluso intentaron realizar un recital benéfico en Quito, pero una fuerte tormenta y un prolongado corte de electricidad impidieron completar la actividad y reunir el dinero esperado.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias BONANZA.LLOROSO.INCA, del Banco Francés, a nombre de Leonardo Pagano, un amigo de Canay que puso una cuenta a disposición para recibir los aportes.

También pueden comunicarse directamente con el artista al teléfono +593 978 960 973 para conocer su situación y coordinar otras formas de colaboración.

Canay agradeció la iniciativa, aunque advirtió que la urgencia médica no le permite depender exclusivamente de una respuesta institucional. "Sería lo ideal, pero en la situación en que estoy yo no puedo esperar a un ente gubernamental que me diga que sí. Tengo que moverme de alguna manera. Por eso se armó esta campaña", concluyó.