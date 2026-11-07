Boca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto

Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera gracias al gol agónico de Enner Valencia, a los 50 minutos del segundo tiempo, y se consagró campeón de la tabla anual 2026.

Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, pero no le alcanzó para quedarse con el título. Argentinos, por su parte, cayó 2-0 ante Huracán.

El equipo xeneize tuvo que esperar hasta el tiempo adicional para romper la igualdad. Valencia apareció en una de las últimas acciones del encuentro y convirtió el único tanto, en una jugada que fue revisada por el VAR antes de quedar convalidada.

Durante la primera etapa, ambos equipos generaron situaciones de peligro. Defensa y Justicia estuvo cerca de abrir el marcador a los 35 minutos, cuando David Martínez estrelló un remate en el palo.

Boca también tuvo su oportunidad más clara antes del descanso, pero el árbitro Sebastián Zunino anuló un gol a instancias del VAR por una posición adelantada de Miguel Merentiel.

En el complemento, el conjunto local incrementó su presencia ofensiva y generó varias situaciones, aunque se encontró con las intervenciones del arquero Matías Borgogno y los despejes de la defensa visitante.

Sebastián Villa, Alan Velasco, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar participaron de algunas de las aproximaciones del equipo, que también contó con el regreso de Tomás Aranda, ingresado a los 18 minutos del segundo tiempo después de una lesión.

En los minutos finales, Facundo Herrera tuvo 2 oportunidades para Boca, pero no consiguió convertir. Cuando el empate parecía definitivo, Valencia marcó el gol que le permitió al xeneize quedarse con los 3 puntos.

De esta manera, Boca consiguió una victoria en los últimos instantes de un encuentro que tuvo 2 intervenciones decisivas del VAR y se resolvió cuando ya se disputaba el tiempo agregado.

Rosario fue campeón solo por unos minutos

Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El conjunto rosarino abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo, luego de una asistencia de Gastón Ávila.

El equipo local dominó buena parte del encuentro y generó varias situaciones de peligro. Sin embargo, a los 26 minutos del complemento sufrió la expulsión de Gastón Ávila, quien recibió la tarjeta roja directa por una infracción considerada juego brusco grave.

Pese a jugar con un futbolista menos, Rosario Central amplió la diferencia a los 40 minutos del segundo tiempo mediante Emanuel Coronel. El árbitro Hernán Mastrángelo convalidó el tanto tras una revisión del VAR y el conjunto rosarino aseguró la victoria que los consagraba campeones, pero minutos después Boca ganó su partido y no alcanzó el triunfo.

Argentinos sin chances

Huracán derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal por el Torneo Clausura, con goles de Óscar Cortés y Bruno Barticciotto. El conjunto visitante abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo y amplió la diferencia a los 30, tras una asistencia de Facundo Kalinger.

El partido quedó condicionado por la expulsión de Franco Paredes a los 25 minutos de la primera etapa, por una infracción considerada juego brusco grave. Tres minutos después, el árbitro Pablo Dóvalo también le mostró la tarjeta roja a Nicolás Diez, integrante del cuerpo técnico de Argentinos Juniors.

En el complemento, el equipo local intentó descontar pese a jugar con un futbolista menos, pero se encontró con las intervenciones del arquero Hernán Galíndez. Huracán también generó oportunidades para aumentar la ventaja y terminó asegurando una victoria por 2-0 como visitante.