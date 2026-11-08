El bahiense "Tifón" Vergara ganó por nocaut y se coronó campeón sudamericano

Gerardo "El Tifón" Vergara volvió a festejar. El boxeador bahiense derrotó este sábado por nocaut técnico en el noveno round al rosarino Darío Soto y se consagró campeón sudamericano superwélter, en una pelea disputada en el Casino Buenos Aires, en Puerto Madero.

El combate, pactado a 10 asaltos y con el cinturón vacante en juego, tuvo momentos de mucha intensidad. Vergara arrancó mejor, imponiendo condiciones durante los primeros 2 capítulos con potentes golpes de izquierda a la cabeza de su rival.

Sin embargo, Soto demostró por qué es considerado un púgil aguerrido. En el tercer round sorprendió al bahiense con un fuerte cross de izquierda, aunque la respuesta no tardó en llegar. En el cuarto, El Tifón conectó una combinación iniciada con un uppercut y mandó a su adversario a la lona.



A partir de ese momento, Vergara tomó el control de la pelea y sometió al rosarino a un castigo sostenido. Soto resistió y buscó recuperarse durante el séptimo y octavo asalto, pero no pudo revertir el desarrollo del enfrentamiento.

La definición llegó en el noveno capítulo, cuando el bahiense conectó un jab de derecha que dejó sentido a su rival. Luego descargó una serie de combinaciones que obligaron a Soto a apoyar una rodilla sobre la lona, lo que derivó en el nocaut técnico decretado por el árbitro Adrián Ayunta.

La victoria significó una revancha para Vergara, que en julio había perdido por puntos frente a Rodrigo Coria en la Federación Argentina de Box, cuando buscaba conquistar el título argentino. El bahiense, que ya había sido campeón nacional mediano desde 2021, consiguió así sumar otro cinturón a su carrera.



Con este triunfo, El Tifón elevó su récord profesional a 22 victorias, 2 derrotas y 15 nocauts, mientras que Soto quedó con 7 triunfos, 6 caídas y 3 empates. Fue la segunda presentación del año para el representante de Bahía Blanca, que volvió a demostrar su poder de definición y regresó a casa con una nueva corona.

Con información de Boxeo de Primera