Colapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia en el Gran Premio de San Pablo

Franco Colapinto quedó eliminado en la primera instancia de clasificación del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, luego de finalizar en el 17° puesto en una sesión marcada por la intensa lluvia y las complicaciones para conducir sobre el circuito de Interlagos.

El argentino no consiguió mejorar lo suficiente en sus últimos intentos y quedó fuera de la Q2, al igual que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien terminó en la 18ª posición.

"No tenía grip en la última vuelta", expresó Colapinto por radio, en referencia a la falta de adherencia de los neumáticos sobre el asfalto mojado, una situación que le impidió conseguir un mejor registro.

La clasificación comenzó a las 15, pero apenas transcurridos dos minutos y medio, la Dirección de Carrera decidió mostrar la bandera roja debido a las condiciones meteorológicas. La acumulación de agua sobre la pista y la escasa visibilidad hicieron imposible continuar con la actividad.

Durante más de una hora, los pilotos permanecieron en los boxes mientras el auto de seguridad y el vehículo médico recorrían el trazado para evaluar las condiciones.

Finalmente, la Q1 se reanudó a las 16.26, con los 22 competidores utilizando neumáticos para lluvia extrema. A medida que los autos comenzaron a girar, los tiempos mejoraron, aunque las dificultades para controlar los vehículos persistieron.

Colapinto logró bajar sus registros, pero no le alcanzó para superar el primer corte clasificatorio. En principio, el argentino partiría desde el 17° lugar, aunque podría avanzar algunas posiciones en la grilla debido a penalizaciones de otros competidores.

La actividad estuvo condicionada por las tormentas eléctricas, las fuertes precipitaciones y varios incidentes en pista, entre ellos los protagonizados por Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, quienes lograron continuar después de sufrir despistes.

Con información de Clarín