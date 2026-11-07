De mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël

Acercar la ciencia a quienes tienen menos oportunidades de acceder a ella es uno de los principales objetivos de Noelia Noël, la astrofísica oriunda de General Daniel Cerri que fue reconocida como ciudadana destacada de Bahía Blanca este semana.

Radicada en Inglaterra desde 2013, la investigadora desarrolla actualmente un proyecto de divulgación científica dirigido a jóvenes que deben asumir el cuidado de familiares enfermos o con alguna discapacidad.

Durante una entrevista en Nunca es Tarde de La Brújula 24, Noël explicó que la iniciativa surgió al observar la realidad de adolescentes y jóvenes que, debido a sus responsabilidades familiares, muchas veces quedan al margen de actividades educativas, culturales y recreativas.

"Los jóvenes cuidadores son lo que yo llamo audiencias escondidas", señaló la científica, quien explicó que esta situación puede presentarse en familias de diferentes sectores sociales, independientemente de su situación económica.

"Por la misma naturaleza de que tienen que cuidar de un padre, una madre, un hermano, un abuelo, alguien que tiene alguna dificultad en la familia, quedan relegados a un segundo plano. No siempre pensamos en ellos, pensamos en el que tiene la discapacidad o en el que tiene las necesidades especiales, no en la persona que está al cuidado", sostuvo.

La investigadora contó que comenzó a interesarse por esta problemática al conocer casos de estudiantes universitarios que debían atender a padres con enfermedades terminales, así como de hermanos que asumían responsabilidades de cuidado dentro de sus hogares.

"Empecé a pensar si había algo para esta gente y no encontré nada. Por eso fue que empecé este programa, para incentivar la ciencia en estos chicos que están 24 horas al día, 7 días a la semana cuidando de alguien", explicó.

El proyecto, vinculado con una beca de divulgación científica que recibió en el Reino Unido, busca generar oportunidades de acercamiento al conocimiento para jóvenes que habitualmente no forman parte del público al que se dirigen estas actividades.

Noël remarcó que su intención es llegar no solamente a quienes ya muestran interés por la astronomía, sino también a personas que nunca tuvieron contacto con el mundo científico. En esa línea, recordó que recientemente organizó una Semana del Espacio en Guildford, la ciudad donde trabaja, con actividades abiertas al público y participación de investigadores.

Del asombro de mirar el cielo a una vida dedicada a la astrofísica

El interés de Noël por la astronomía comenzó cuando tenía apenas cinco años, mientras observaba el cielo nocturno desde el patio de su casa en Cerri. "Recuerdo mirarlas desde el patio de mi casa en Cerri y decir: ¿qué son esas?", contó.

Aquella curiosidad la llevó a estudiar astronomía en La Plata y San Juan, continuar su formación en Chile y realizar su doctorado en España, precisamente sobre las galaxias que había observado durante su infancia.

Posteriormente trabajó en Escocia, Alemania, Suiza y Australia, hasta establecerse en Inglaterra en 2013. Allí participó de la creación del grupo de astrofísica de la Universidad de Surrey, que actualmente desarrolla investigaciones sobre materia oscura y formación de galaxias.

Noel también se refirió a las dificultades que atraviesa el sistema científico argentino y advirtió que la reducción del financiamiento para las ciencias básicas no es un fenómeno exclusivo del país.

"Es un poco triste ver cómo el financiamiento cada vez es más escaso, especialmente para ciencias como la astrofísica, que no son tan redituables desde lo económico", señaló.

La investigadora explicó que en el Reino Unido también se están destinando recursos que anteriormente recibían disciplinas como la astronomía y la física de partículas hacia áreas vinculadas con la defensa y la inteligencia artificial.

"Tenemos que entender que si no financiamos las ciencias, como la física de partículas o la astrofísica, que nos dan el entendimiento global de mucho de lo cotidiano, entonces, ya no como país, sino como sociedad y como mundo, estamos perdidos", expresó.