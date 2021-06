"Stemphelet ya no puede renunciar, es absolución o remoción"

Ulises Alberto Giménez, Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el resonante caso del juez Onildo Stemphelet, que en las últimas horas sumó un nuevo capítulo.

Primero, a modo de análisis, el profesional destacó que "concretamente, lo que pasó es que ayer el Jurado se reunió y, teniendo a la vista la acusación que hizo la Procuración, sumada a la que hizo la Comisión Bicameral, decidió declarar la verosimilitud de los cargos imputados y admitió la acusación formulada contra el doctor Stemphelet. Eso implica su suspensión a partir de la fecha de notificación hasta el debate oral y que se siga para adelante el procedimiento".

"Es importante destacar que el doctor Stemphelet ya estaba apartado de sus funciones. En su momento el Jurado echó mano a una cautelar, dada la gravedad. Y ahora fue formalmente separado, se le hizo un embargo del 40% de su sueldo y el Ejecutivo no podría aceptarle la renuncia", explicó ante la consulta del periodista Germán Sasso.

Sobre ese punto, indicó que "no puede renunciar porque está impedido por la ley, ya que la admisibilidad de la acusación tiene rango constitucional y es un momento crítico del proceso". "Nosotros tenemos la obligación, cuando el juez es suspendido, de comunicar al Poder Ejecutivo y solicitarle que se abstenga de aceptar la renuncia del doctor Stemphelet en este caso".

Respecto de los tiempos, Giménez aseveró que "técnicamente, en esta misma resolución se cita a las partes con un plazo individual de 10 días para presentar las pruebas, por eso ahora estamos en el tramo final. Luego, si alguna parte lo pide se hace una audiencia preliminar y el jurado define. En general se conceden esas pruebas y a partir de ahí lo único que queda es fijar fecha de debate".

"Ahora por la situación de la pandemia eso no se está haciendo, nos encontramos esperando que afloje un poco esto. Tenemos no solo este caso, hay varios magistrados que ya están para debate, inclusive algunos que por la cantidad de testigos serían pocas jornadas. Lo vengo conversando con el presidente de la Corte para que cuando esto merme un poco lo podamos llevar adelante, pero hoy no lo podemos hacer", apuntó.

Además, en otro tramo de la entrevista el funcionario se refirió a la defensa esbozada en primera instancia por el acusado, quien apuntó en su momento a una publicación de La Brújula 24. "Esto lo advertimos en su momento, pero claramente esto no pasa por una nota periodística. Cuando la Comisión Bicameral realiza la acusación es mucho más amplio, de lo contrario no habríamos llegado a esta instancia".