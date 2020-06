"Esta situación me tomó por sorpresa"

Hugo Campetelli, que se venía desempeñando como subcomisario en Cerri, ocupa hoy uno de los sillones más calientes de Bahía. No es que así lo haya pedido, pero le tocó y se hace cargo.

Desde las últimas horas del lunes, el uniformado está a cargo de la Comisaría Quinta, en reemplazo de Nicolás Pérez, que pidió licencia.

"Opinión al respecto no puedo dar porque no me corresponde. Además, está trabajando la Justicia. Solo puedo decir que estoy disgustado por toda esta situación", dijo Capetelli en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Me tomó por sorpresa, me pusieron en funciones ayer por la tarde y cuento con el apoyo cooperativo y logístico para seguir trabajando en la prevención de delitos y acatando los lineamientos de seguridad".

"Se están desarrollando cambios, yo estuve a cargo de la comisaría de Cerri más de 3 años. Las puertas están abiertas para seguir trabajando. Asumo con total compromiso, haciendo valer la confianza que depositaron en mi persona", sentenció.

Cabe recordar que su llegada al destacamento de calle Don Bosco se dio tras el escándalo del pasado viernes, cuando tres policías fueron acusados de extorsionar a un odontólogo. Luego, Nicolás Pérez decidió tomarse licencia.