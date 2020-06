El jefe de los detenidos pidió licencia

El titular de la Jefatura Departamental, Gonzalo Bezos, confirmó en LA BRÚJULA 24 que el titular de la comisaría Quinta, Nicolás Pérez, se tomó licencia, luego que tres policías de esa seccional fueran detenidos anoche por extorsión.

"Nicolas Pérez se comunicó con nosotros y no es mucho lo que puede aportar en cuanto a la situación específica. Pero para no obstaculizar la investigación se tomó licencia. Con la Superintendencia tendremos que analizar algunas circunstancias y se definirá más adelante si se apartará del cargo o no", detalló Bezos.

"No queremos tomar una decisión apresurada, pero nos parece bien que ahora no esté a cargo de la comisaría para evitar cualquier suspicacia", agregó.

El titular de la seccional allanada, subcomisario Nicolás Perez, ya no está al frente de esa dependencia. Es uno de los investigados por la Justicia en el caso de extorsión. Anoche le secuestraron su teléfono. El peritaje será clave. — Germán Sasso (@SassoGerman) June 13, 2020

"Por el momento queda a cargo el efectivo que estaba como segundo jefe hasta que se decidan los pasos a seguir", explicó en el programa Una Buena Razón.

Además, Bezos contó que se enteró de lo sucedido anoche cerca de las 22 horas. "Tomamos conocimiento del procedimiento que estaba haciendo la Policía Federal y el fiscal Mauricio Del Cero. Cuando me enteré puse en conocimiento al intendente y a (Aldo) Caminada -Superintendente de Seguridad Región Interior Sur- de la poca información que tenemos".

Mientras que sobre si conocía a Matías Guerra Velarde y Cristian Gabriel García, ambos de 24 años, y Daniel Enrique Dupré de 25, los tres policías detenidos anoche por extorsión luego de un operativo en Perú y Zelarrayán, sostuvo que "los conozco de vista pero no he compartido mucho con ellos. Los tengo vistos en procedimientos o en operativos. Pero nunca tuve relación directa con ellos, si laboral. No tienen más de cinco años en la institución".