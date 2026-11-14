Pidió un auto por aplicación, quiso escapar sin pagar y golpeó al conductor

Enzo Uriel Elizondo, de 19 años, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Bahía Blanca, acusado de intentar escapar sin pagar un viaje solicitado a través de la aplicación DiDi y agredir al conductor del vehículo.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en Florencio Sánchez al 500, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto entre un chofer y su pasajero.

Según informó la Policía, el conductor, de 42 años, había trasladado al joven desde Punta Alta hasta Bahía Blanca, realizando distintos recorridos por indicación del pasajero.

Sin embargo, al llegar a destino, el joven intentó escapar por una de las ventanillas del automóvil para evitar pagar el viaje, cuyo costo ascendía a aproximadamente $30.000.

Cuando el chofer intentó retenerlo, recibió un golpe en uno de sus brazos. El sospechoso consiguió escapar a pie antes de que llegaran los efectivos policiales.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

Finalmente, el joven fue interceptado en Fuerte Argentino al 600, a unos 200 metros del lugar donde se había producido el incidente.

Elizondo quedó imputado por los delitos de estafa y lesiones leves y, posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Segunda, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.