Destacada B
Pidió un auto por aplicación, quiso escapar sin pagar y golpeó al conductor
El joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este sábado. El viaje costaba alrededor de $30.000 y el sospechoso fue interceptado por la Policía después de escapar a pie.
Enzo Uriel Elizondo, de 19 años, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Bahía Blanca, acusado de intentar escapar sin pagar un viaje solicitado a través de la aplicación DiDi y agredir al conductor del vehículo.
El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en Florencio Sánchez al 500, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto entre un chofer y su pasajero.
Según informó la Policía, el conductor, de 42 años, había trasladado al joven desde Punta Alta hasta Bahía Blanca, realizando distintos recorridos por indicación del pasajero.
Sin embargo, al llegar a destino, el joven intentó escapar por una de las ventanillas del automóvil para evitar pagar el viaje, cuyo costo ascendía a aproximadamente $30.000.
Cuando el chofer intentó retenerlo, recibió un golpe en uno de sus brazos. El sospechoso consiguió escapar a pie antes de que llegaran los efectivos policiales.
A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.
Finalmente, el joven fue interceptado en Fuerte Argentino al 600, a unos 200 metros del lugar donde se había producido el incidente.
Elizondo quedó imputado por los delitos de estafa y lesiones leves y, posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Segunda, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Fue detenido por darle un cabezazo y golpear a su pareja dentro de un auto
Pidió un auto por aplicación, quiso escapar sin pagar y golpeó al conductor
Copa Argentina: Boca se mide ante Banfield en busca de una nueva final
Sábado de semifinales en la Liga del Sur con tres partidos
Kicillof espera una definición sobre las PASO para decidir si desdobla las elecciones bonaerenses
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Incendio del bazar: se descubrió que hubo una llama ajena al lugar
-
Noticias B22 horas ago
Fuertes ráfagas de viento derribaron un árbol: cayó arriba de un auto
-
El Tiempo23 horas ago
"Lo más fuerte de la tormenta pasó por los costados de Bahía", aclaró De Benedictis
-
Noticias B18 horas ago
Sigue la búsqueda por campos y rutas de los delincuentes que huyeron tras un choque
-
Noticias B21 horas ago
Susbielles anunció que la obra de El Cholo durará 6 meses y criticó a Milei y a Alberto Fernández
-
Noticias A14 horas ago
Condenan a dos personas descubiertas en el Fitosanitario contrabandeando celulares
-
La región13 horas ago
Fuertes tormentas dejan calles anegadas en Punta Alta
-
Espectáculos17 horas ago
"No sabemos por qué lo decidiste": la conmovedora despedida de Los Palmeras a Marcos Camino