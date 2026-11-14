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Fue detenido por darle un cabezazo y golpear a su pareja dentro de un auto
El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado en una estación de servicio de Láinez e Indiada. La víctima, de 34 años, sufrió lesiones en el rostro y las costillas.
Vladimir Alejo Cartes, de 22 años, fue detenido durante la madrugada de este sábado en Bahía Blanca, acusado de agredir físicamente a su pareja mientras ambos se encontraban dentro de un automóvil.
El procedimiento se registró alrededor de las 3 de la mañana en la estación de servicio Shell ubicada en la intersección de Láinez e Indiada, luego de que un llamado alertara a la Policía sobre una situación de violencia contra una mujer.
Según informó el Comando de Patrullas, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a la víctima, de 34 años, quien denunció que momentos antes había sido atacada por su pareja en el interior de un Audi A4.
De acuerdo con su testimonio, el hombre la tomó de los cabellos, le dio un cabezazo en el rostro y la golpeó en las costillas.
Como consecuencia de la agresión, la mujer presentaba inflamación en el pómulo izquierdo y otras lesiones que, según el parte policial, no revestían gravedad.
Ante esta situación, los uniformados procedieron a detener al acusado, identificado como Vladimir Alejo Cartes, de 22 años.
El joven fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó imputado por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
En la causa interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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