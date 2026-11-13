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Una persecución que empezó en el centro terminó cerca de Médanos: un detenido
Llegaron hasta la Ruta 22 a la altura del Paraje La Mascota. Son sospechosos de robos en el barrio Patagonia.
Una persecución policial que comenzó en el centro de Bahía Blanca y terminó en el paraje La Mascota, cerca de Médanos, dejó como saldo un detenido, un motociclista herido y un automóvil secuestrado.
El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este jueves, en el marco de una investigación por al menos tres robos cometidos en viviendas del barrio Patagonia.
Según informó la Comisaría Primera, el operativo comenzó cuando sus efectivos, con la colaboración del Destacamento Patagonia, la Policía Local y el Comando de Patrullas, intentaron interceptar un Peugeot 308 de color bordó que estaría vinculado con los robos.
A partir de información proporcionada por el Centro Único de Monitoreo, los investigadores localizaron el vehículo en San Martín al 600. Sin embargo, cuando intentaron detenerlo, sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad por distintos sectores del microcentro y macrocentro.
Durante la persecución, el automóvil atropelló a un motociclista en la intersección de Santa Fe y Donado, provocándole heridas leves. Pese al incidente, los sospechosos continuaron escapando, cruzaron semáforos en rojo y finalmente tomaron la ruta nacional 22 en dirección sur.
Uno de los sospechosos descendió del automóvil en la esquina de Villarino y Brown e intentó escapar a pie. Tras una persecución de aproximadamente seis cuadras, los uniformados lograron capturarlo en O'Higgins y Darregueira.
El detenido fue identificado como Isaak Uriel Castañaga, de 21 años. Al verificar sus antecedentes, los investigadores constataron que registraba un pedido de detención y captura emitido por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 3 de Córdoba, en el marco de causas por hurtos calificados y robos reiterados.
Por el procedimiento realizado en Bahía Blanca, quedó detenido por desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones, mientras se investiga su posible participación en los robos que motivaron la persecución.
El otro ocupante del auto siguió la huida y, a la altura del paraje La Mascota, abandonó el auto y escapó.
La Policía continúa trabajando junto con el Centro Único de Monitoreo (CeUM) para determinar si los ocupantes del vehículo estuvieron involucrados en otros robos bajo la modalidad de escruche, que consiste en ingresar a viviendas cuando sus propietarios están ausentes.
No descartan que existan más hechos vinculados con esta banda en los barrios Patagonia, Palihue y Altos de la Bahía.
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