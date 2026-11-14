Así fue la cinematográfica persecución que comenzó en el centro y terminó cerca de Médanos

La cinematográfica persecución policial que comenzó en el centro de Bahía Blanca y terminó en inmediaciones de Médanos sumó un nuevo capítulo con la difusión de un video del operativo, en el que tuvo un papel fundamental el Centro Único de Monitoreo (CeUM).

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del jueves, cuando efectivos de la Comisaría Primera intentaron interceptar un Peugeot 308 bordó, presuntamente vinculado con al menos tres robos cometidos en viviendas del barrio Patagonia.

Según informó la Policía, los investigadores localizaron el automóvil en San Martín al 600 gracias a la información proporcionada por las cámaras de seguridad municipales. Sin embargo, cuando intentaron detenerlo, sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad.

La persecución se extendió por distintos sectores del microcentro y macrocentro, con maniobras peligrosas, cruces de semáforos en rojo y circulación a contramano.

Durante el recorrido, el Peugeot atropelló a un motociclista en la intersección de Santa Fe y Donado, quien sufrió heridas leves.

Pese al incidente, los sospechosos continuaron escapando.

En Villarino y Brown, uno de los ocupantes descendió del automóvil e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por los efectivos en O'Higgins y Darregueira, después de una persecución de aproximadamente seis cuadras.

El detenido fue identificado como Isaak Uriel Castañaga, de 21 años, quien además registraba un pedido de captura de la Justicia de Córdoba por causas vinculadas con robos y hurtos.

El vehículo continuó su recorrido hacia el partido de Villarino, donde se desplegó un operativo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad.

El secretario de Seguridad de ese distrito, Gustavo Pacheco, explicó en diálogo con La Brújula 24 que recibió el alerta alrededor de las 18.30 y dispuso la intervención del centro de monitoreo, Gendarmería y la Policía Comunal.

Durante la fuga, los ocupantes también fueron arrojando bolsos y otros elementos por las ventanillas del automóvil, según la información que recibió el funcionario.

La persecución terminó cuando el Peugeot sufrió la rotura de un neumático delantero y quedó enterrado en un zanjón, en inmediaciones del paraje La Mascota.

Sus ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a campo traviesa, lo que motivó un amplio rastrillaje policial.

Durante la madrugada del viernes, la Policía logró detener a un segundo sospechoso, identificado como Maximiliano Emanuel Núñez, de 22 años, oriundo de Córdoba.

El joven fue localizado en el kilómetro 725 de la Ruta Nacional 3, después de intentar conseguir que algún vehículo lo trasladara. Según Pacheco, estaba parcialmente oculto entre los arbustos y presentaba dificultades para caminar, aparentemente por una lesión sufrida durante la fuga.

La reconstrucción realizada mediante las cámaras del puesto fitosanitario permitió establecer que el Peugeot transportaba a otros tres ocupantes cuando ingresó al partido de Villarino.

De esta manera, la investigación identificó a cuatro personas involucradas en la fuga: dos fueron detenidas y otras dos continuaban siendo buscadas, según la última información policial disponible.

Los investigadores también intentan determinar si el grupo participó en otros robos bajo la modalidad de escruche, particularmente en viviendas de los barrios Patagonia, Palihue y Altos de la Bahía.

El video difundido en Instagram pone de relieve el trabajo del Centro Único de Monitoreo y su coordinación con las fuerzas policiales para identificar el vehículo y desarrollar el operativo.

Las imágenes