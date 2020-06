El Senado no reunió los votos y no tratarán la Ley de Alquileres

Finalmente, no quedará aprobada hoy la nueva Ley de alquileres. Sucede que el proyecto no obtuvo dictamen y de esa forma no será debatido en el Senado de la Nación al no obtener los dos tercios de los votos necesarios.

La iniciativa recibió 42 votos a favor y 29 en contra. De esta forma los proyectos de Ley sobre Alquileres y Educación a Distancia no lograron ser debatidos en la Cámara Alta.

La oposición de Juntos por el Cambio en el Senado bloqueó el tratamiento de la mencionada Ley y también de la Ley de Educación a Distancia enfadado por el avance del oficialismo en su intención de discutir DNUs firmados por Mauricio Macri.

"Es muy triste y escandaloso, acabamos de tener una votación en la que la oposición se niega a tratar un tema con amplia mayoría de la Cámara de Diputados y con un temario que ya veníamos hablando", indicó la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En la previa, el proyecto reunía consenso en todas las bancadas de la Cámara alta que firmaron el miércoles un dictamen favorable y unánime a la iniciativa en la Comisión de Legislación General. Sin embargo este jueves no reunió el apoyo de Juntos por el Cambio y la discusión se frustró.

Ricardo Bottana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, había explicado ayer en LA BRÚJULA 24, que estas medidas vendrían a solucionar un problema de muchos años, con una relación que era claramente asimétrica entre locador y locatario.

"Prácticamente hoy en día cuando se firma un contrato de locación, el locatario no puede negociar nada de las claúsulas. Esta ley, entre otras cuestiones, viene a solucionar esta cuestión", explicó Bottana en diálogo con el programa Nunca es Tarde, conducido por el periodista Leandro Fernández Suñer.

Según la nueva ley, los contratos de alquiler se extenderán por un plazo mínimo de tres años. Por lo tanto, se extiende a un año más con respecto al plazo actual.

Además, se contemplarán diversas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, no sólo a través de la garantía inmobiliaria. Entre ellas, aval bancario; seguro de caución; garantía de fianza; o garantía personal del inquilino (se documenta con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El inquilino puede presentar al menos dos y el locador deberá aceptar una de las propuestas.

"Este es un punto importante de la Ley, ya que le brinda más opciones al inquilino a la hora de alquilar una propiedad", dijo.

Otros puntos importantes de la Ley

Expensas

Las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario. Solo estarán a cargo del inquilino las expensas que incluyan los gastos habituales, que se vinculan a los servicios normales y permanentes independientemente de como sean considerados (expensas comunes ordinarias o extraordinarias).

Depósito

Se reducirá el depósito de garantía a un mes de alquiler. Una vez finalizado el contrato, se devolverá una suma equivalente al precio del último mes o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

Comisiones inmobiliarias

Los inquilinos y propietarios deberán pagar las comisiones inmobiliarias correspondientes. En el caso de que intervenga un solo corredor inmobiliario, que es lo más habitual, ambos le deberán una comisión. Este era el punto que generaba más conflicto con las cámaras inmobiliarias, porque en los primeros borradores del proyecto se eliminaba la opción de cobrar comisión a los inquilinos.

(Fuentes: TN, Filonews y LB24)