La oposición convocó a una sesión especial para debatir discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras

La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre a las 14, con una agenda que incluye el endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad y el rechazo al DNU 70/2023, que derogó la denominada Ley de Tierras.

La convocatoria fue presentada por el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y cuenta con el acompañamiento de referentes de distintos espacios opositores, entre ellos Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Natalia de la Sota y Mónica Frade. Para abrir el recinto deberán reunir un quórum de 129 diputados.

Uno de los puntos centrales será el tratamiento de los dictámenes vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias, un tema que ya había sido emplazado a comisiones durante una sesión especial realizada el 9 de septiembre.

En aquella oportunidad, Diputados dispuso reuniones de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para avanzar sobre cerca de 50 proyectos relacionados con la problemática.

También volverá al centro de la discusión la Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya prórroga hasta el 31 de diciembre fue debatida durante septiembre por las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

El tercer eje será el intento de dejar sin efecto el DNU 70/2023, particularmente el artículo 154, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en el año 2011, establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otros puntos, fijaba un máximo del 15% de tierras rurales bajo titularidad extranjera, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. También disponía límites para la cantidad de hectáreas que podía tener un mismo propietario extranjero.

La discusión cobró nuevo impulso después de una resolución de la Corte Suprema vinculada con la validez del artículo 154 del decreto. En paralelo, senadores justicialistas presentaron un proyecto para derogar ese artículo y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras.

La sesión del 15 de octubre dependerá ahora de que los bloques que impulsaron la convocatoria consigan reunir el quórum necesario para iniciar el debate.