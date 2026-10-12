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Una mujer fue internada tras chocar contra un canasto de basura
Ocurrió esta mañana en Castelar al 1700.
Una mujer de 28 años debió ser trasladada al hospital durante la mañana de este lunes luego de protagonizar un accidente de tránsito en calle Castelar al 1700.
El hecho ocurrió alrededor de las 6.10, cuando María Eugenia Sánchez circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa y, por motivos que se investigan, perdió el control del vehículo.
El rodado terminó impactando contra un canasto de basura ubicado a la altura del 1740. Como consecuencia, la conductora sufrió un golpe en la cabeza y fue asistida por personal sanitario. Posteriormente, una ambulancia la trasladó para una mejor evaluación.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Cuarta y se aguardaba la intervención de peritos. La causa quedó bajo intervención de la UFIJ Nº1 del Departamento Judicial.
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