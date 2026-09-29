Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto murió este martes a los 74 años. El legislador, que representaba a la provincia de La Rioja en la Cámara alta, fue encontrado sin vida en su vivienda de la capital provincial.

La noticia fue confirmada durante la mañana por fuentes del bloque oficialista en el Senado. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento y las autoridades trabajaban en el domicilio donde fue hallado el cuerpo.

Pagotto había nacido en Mendoza, aunque desarrolló buena parte de su vida profesional y política en La Rioja. Llegó al Senado como representante de esa provincia y formaba parte de la bancada de La Libertad Avanza.

Durante 2026 había asumido la presidencia de la Comisión de Acuerdos, uno de los espacios de mayor relevancia institucional de la Cámara alta, encargado de analizar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designaciones judiciales y otros cargos que requieren acuerdo del Senado. Bajo su conducción, la comisión intervino durante el año en el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales.

Su actividad legislativa había continuado con normalidad hasta los últimos días. La semana pasada integró, junto con el resto de los senadores libertarios, las reuniones en las que el oficialismo coordinó su agenda parlamentaria de cara a las próximas sesiones.

La muerte de Pagotto deja además una vacante dentro del bloque oficialista y en la conducción de la Comisión de Acuerdos, que durante este año ocupó un lugar central en las negociaciones por las designaciones de jueces y funcionarios judiciales.

Tal como señala TN, las circunstancias de su fallecimiento permanecían bajo investigación y se aguardaba información oficial para conocer mayores precisiones.