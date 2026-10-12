Código de tránsito bonaerense: aprobaron un cambio clave sobre el paso en intersecciones

El Senado bonaerense convirtió en ley una modificación del Código de Tránsito que establece nuevas reglas de prioridad de paso en la provincia de Buenos Aires. El cambio obliga a los conductores que quieran ingresar o cruzar rutas, avenidas y otras vías de mayor jerarquía a detenerse y ceder el paso.

La iniciativa, presentada por la diputada Silvina Vaccarezza, incorpora un artículo que busca resolver las dudas sobre quién tiene prioridad en distintas intersecciones. La disposición alcanza a autopistas, semiautopistas, carreteras y avenidas, mientras que la reforma también aborda situaciones de circulación en bocacalles, rotondas y calles de tierra.

La medida responde a un vacío legal que existía desde la sanción del Código de Tránsito provincial en 2009. Hasta ahora, la normativa permitía velocidades superiores en las vías principales, pero no aclaraba expresamente que un vehículo que llegara desde la derecha perdía su prioridad cuando ingresaba desde una calle de menor jerarquía.

Con la nueva ley, los conductores deberán detenerse y permitir el paso de los vehículos que circulen por las vías principales antes de incorporarse o atravesarlas. El cambio busca evitar interpretaciones diferentes de la normativa y unificar los criterios utilizados para determinar las prioridades en las intersecciones.

"Lo que buscamos fue otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente en la provincia de Buenos Aires desde la última modificación de la Ley de Tránsito provincial", explicó la legisladora Vaccarezza sobre los motivos que impulsaron la iniciativa, que finalmente obtuvo la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura.

Fuente: Agencia DIB