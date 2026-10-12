Una mujer sufrió graves quemaduras durante un incendio en Pringles

Una mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal Manuel Cabrera luego de sufrir quemaduras de consideración durante un incendio registrado en una vivienda de calle Francia al 1250, en Coronel Pringles.

De acuerdo con la información publicada por Diario El Orden, el fuego se habría originado a raíz de un problema con una garrafa, aunque las causas deberán ser determinadas por los peritajes correspondientes.

Tras escuchar una fuerte explosión, varios vecinos acudieron al lugar y lograron ingresar a la vivienda para rescatar a la mujer, que se encontraba afectada por las llamas y el humo.

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital, donde quedó internada para su estabilización y evaluación. En dicho operativo trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Comunal.

La fuente señaló que la rápida intervención de los vecinos resultó clave para retirar a la mujer del interior de la casa antes de que el incendio se propagara aún más.