El Tiempo
Se espera un martes mayormente nublado y con una tarde cálida
No se anticipan lluvias y el viento soplará desde el norte.
El martes se presentará mayormente nublado en Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la madrugada se esperan unos 9°C, cielo mayormente nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 13°C y el viento rotará al norte, manteniendo la misma intensidad.
El momento más templado llegará durante la tarde, cuando el termómetro alcance los 18°C. El viento será del este y aumentará su velocidad, con registros previstos de entre 23 y 31 km/h.
Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C, con viento del noreste de entre 23 y 31 km/h.
En Monte Hermoso también se espera un martes mayormente nublado, con mínima de 9°C y máxima de 18°C, baja probabilidad de lluvias y viento que podría alcanzar los 31 km/h durante la tarde y la noche. En Sierra de la Ventana estará algo más fresco, con temperaturas entre 7°C y 16°C, cielo nublado a mayormente nublado y probabilidades de precipitación que no superarán el 10%.
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