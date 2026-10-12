Carlos Perciavalle predijo una aparición extraterrestre relacionada con Trump

Carlos Perciavalle realizó una llamativa predicción sobre la posible aparición de extraterrestres en el mundo. Durante su participación remota en un especial sobre ovnis de Rosca Stream, el actor y humorista aseguró que antes de que termine 2026 habrá un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad.

“Sobre fin de año y los primeros meses del año que viene van a hacer una aparición universal y el mundo será un antes y un después”, afirmó Perciavalle, quien también vinculó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los supuestos contactos con seres extraterrestres.

“Justamente una persona que no es de mi simpatía, Donald Trump, es uno de los principales contactos con los extraterrestres”, sostuvo durante la conversación.

El artista también aseguró que la Tierra está rodeada de naves y que hay personas que han tenido contacto directo con seres de otros planetas. En ese sentido, relató una experiencia personal vinculada al Cerro de la Luz, un lugar al que dijo haber ido varias veces.

“Estamos rodeados de naves, hay mucha gente que no lo sabe y otra que no lo quiere saber. Hay gente que ha tenido vinculación directa. Desde el Cerro de la Luz he ido varias veces, he sacado fotos, he tenido contactos, casi como estamos teniendo nosotros ahora”, expresó.

Según contó, en un primer momento había compartido esas experiencias, pero dejó de hacerlo después de recibir comentarios de personas que cuestionaban sus dichos. “Yo lo empecé a contar, pero como todo el mundo me arrancó a decir que estaba loco, dije: ‘No lo cuento más’”, recordó. Ahora, consideró que el mundo atraviesa un momento especial y que pronto todos conocerán esa realidad.

Más allá de la predicción, Perciavalle planteó que el supuesto contacto extraterrestre estaría relacionado con un cambio en la conciencia humana. En su visión, la transformación no dependerá de un líder en particular, sino de que las personas comprendan mejor su lugar en el mundo y la importancia de la convivencia.

“Lo que quieren los extraterrestres es un planeta en el que la gente viva en paz, en armonía, que esté bien repartido lo que haya que repartir: el alimento, las riquezas. Que no haya más armas ni bombas atómicas”, concluyó.

Fuente: El País