Así se movió el poder adquisitivo de los trabajadores bahienses en el último año

El poder adquisitivo de los trabajadores bahienses marcó una caída de 2,8% entre abril de 2025 y el mismo mes de este año, de acuerdo con el Índice de Salarios que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).

El informe, que permite analizar el salario real, muestra que la evolución interanual sigue en sector negativo por décimo mes consecutivo, aunque a un nivel menor que los mes previo cuando alcanzó lo que pareciera ser su piso.

De acuerdo con el Creebba, los movimientos mensuales, el poder adquisitivo de los trabajadores bahienses ha pasado por al menos dos etapas muy marcadas, "con marzo como el punto más álgido de este proceso". No obstante, señalan que "pasado este primer tramo del año, se produjo una estabilización, puntualmente vinculada al menor ritmo de crecimiento de los precios locales. Por otra parte, se sumaron los nuevos acuerdos paritarios alcanzados que permitieron lograr una mejoría parcial".

Este comportamiento muestra una ligera alza real de los salarios en los últimos 3 meses, especialmente en julio cuando creció 1,4% en comparación con el mes previo, que de acuerdo con el informe "no alcanza para recomponer el terreno perdido, pero se trata de uno de los incrementos reales más significativos de los últimos meses".

El Creebba concluye que "el proceso de caída del poder de compra local habría tocado un piso y, al octavo mes del año acumula una leve variación negativa durante el año (-0,4%) en tanto que se encuentra un 2,8% por debajo en la comparación interanual".

El comportamiento del salario real vuelve a poner el foco en la situación de los ingresos en Bahía Blanca, en un contexto en el que otros indicadores locales también evidencian dificultades, como la caída del empleo en general, así como el aumento de la pobreza.