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Murió el actor que hizo del hijo de Walter White en "Breaking Bad"
RJ Mitte falleció este lunes, según informaron sus representantes.
RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie “Breaking Bad”, murió a los 34 años en Brownsville, Texas. La noticia fue confirmada este lunes 12 de octubre por sus representantes, quienes no dieron a conocer la causa del fallecimiento.
“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron en un comunicado, al tiempo que solicitaron respeto por la privacidad de su familia.
Mitte alcanzó fama internacional gracias a “Breaking Bad”, emitida entre 2008 y 2013, donde interpretó al hijo de Walter White, personaje protagonizado por Bryan Cranston. Al igual que Walter White Jr., el actor tenía parálisis cerebral, diagnosticada durante su infancia.
La serie se convirtió en una de las producciones televisivas más reconocidas de las últimas décadas, con 58 nominaciones a los premios Emmy y 16 estatuillas, entre ellas dos como Mejor Serie Dramática.
La popularidad obtenida le permitió a Mitte convertirse también en una figura vinculada con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Participó en campañas, conferencias y organizaciones dedicadas a fomentar una mayor representación dentro de la industria audiovisual.
Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir The Mitte Foundation. Su actividad pública estuvo marcada por la búsqueda de mayor inclusión y visibilidad.
Tras “Breaking Bad”, continuó trabajando en cine y televisión. En 2021 protagonizó “Triumph”, donde encarnó a un estudiante con parálisis cerebral que aspiraba a convertirse en luchador. También participó en “Love Me Dead”, “Westhampton”, “Switched at Birth”, “Now Apocalypse” y “The Guardians of Justice”.
“Breaking Bad” marcó su carrera, pero también le brindó una plataforma desde la cual convirtió su experiencia personal en activismo por la inclusión.
Con información de Infobae
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