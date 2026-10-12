Bomba en la salud bahiense: un gremio se quedaría con un hospital

Un sindicato y un desembarco histórico

En las últimas horas, esta indiscreta sección pudo confirmar un dato que, si termina de cerrarse, podría convertirse en una de las noticias del año en Bahía Blanca.

Un gremio con fuerte presencia en la zona portuaria mantiene negociaciones muy avanzadas con uno de los hospitales centenarios de la ciudad.

La idea sería que el sindicato tome el gerenciamiento del nosocomio y que, de concretarse, la institución pase a funcionar bajo un esquema similar al que hoy tiene el Hospital Matera con Empleados de Comercio.

Por ahora, las conversaciones siguen bajo siete llaves, aunque todo indicaría que están bastante más cerca de un acuerdo que de un fracaso.

Si finalmente hay humo blanco, el movimiento no será menor: cambiaría de manera importante el mapa sanitario de la ciudad.

Inmorales

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca debió salir a aclarar que, aunque efectivamente está realizando una campaña de socios adherentes, sus integrantes no recorren la ciudad casa por casa para inscribirlos.

Increíblemente, una serie de inmorales —por no utilizar algún adjetivo bastante más grosero— se están haciendo pasar por nuestros héroes para estafar. Parece que ya no hay respeto ni siquiera por las causas más nobles.

En fin, esta situación tan indignante sirve, al menos, para contar algo que sí es cierto: cualquier bahiense que lo desee puede convertirse en socio adherente del Centro de Veteranos, sin necesidad de haber combatido en defensa de nuestras Islas.

Para hacerlo, puede acercarse a la sede de Falcón 971, de lunes a viernes de 10 a 17, o comunicarse al 4548118.

La cuota mensual es de apenas 10 mil pesos y lo recaudado permite financiar los Centros de la Memoria y distintas actividades de la institución.

Pero el objetivo principal va bastante más allá. Los veteranos quieren que, cuando ellos ya no estén entre nosotros, haya quienes continúen con la tarea. Que las nuevas generaciones sigan “malvinizando”.

Seguramente habrá muchos bahienses dispuestos a sumarse. Después de todo, es lo mínimo que se merecen de nosotros.

Chau ciclovía

Todo indica que dentro de dos semanas el Concejo Deliberante votará la eliminación de la ciclovía de calle Yrigoyen, una decisión reclamada desde hace tiempo por buena parte de los comerciantes del centro.

En la sesión de la semana pasada el tema no se trató sobre tablas porque algunos concejales de la oposición entendieron que era más prolijo que primero pasara por comisiones y recién después llegara al recinto.

En principio, los números para quitarla están.

Cabe recordar que todas las ciclovías, incluida la de Yrigoyen, fueron aprobadas por el HCD y no responden simplemente a una decisión de un Ejecutivo de turno. Por eso, parece lógico que sean también los concejales quienes resuelvan si deben modificarse o desaparecer.

Una vez retirada, en ese sector se habilitará estacionamiento medido y pago sobre una de las manos, otro viejo reclamo de los comerciantes.

Y atención: este no será el único cambio que se viene para el sistema de ciclovías de la ciudad.

Germen, educación y marcha

El pasado 9 de octubre se cumplieron, ni más ni menos, que 80 años de la creación en nuestra ciudad del Instituto Tecnológico del Sur, el germen de lo que años más tarde terminaría convirtiéndose en la Universidad Nacional del Sur.

Su premisa era impulsar la educación superior, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de Bahía Blanca y la región.

Diez años después, el 5 de enero de 1956, un decreto dio nacimiento formal a la UNS. Por eso, durante este 2026 la casa de altos estudios celebra sus 70 años con distintas actividades educativas y culturales.

Claro que el aniversario encuentra a la Universidad atravesando también otro presente: la pelea por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, este miércoles se realizará la Quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización partirá a las 17 desde Alem y 11 de Abril y contará, por supuesto, con representantes de la UNS, la UTN y otras entidades vinculadas con la educación pública.

Un octubre bien italiano

Bahía Blanca volverá a sumarse durante octubre a la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, una celebración que este año tendrá como lema “Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano”.

La propuesta incluirá cine, teatro, música, literatura y distintas actividades culturales para grandes y chicos, con una programación que buscará acercar al público local a la lengua, las expresiones artísticas y la creatividad italiana.

La presentación de la iniciativa estuvo acompañada por un video del cónsul general de Italia, Nicola Bazzani, quien invitó a participar de las distintas actividades previstas en la ciudad.

Desde la representación consular remarcaron que la idea es aprovechar la semana no sólo para celebrar el idioma, sino también para poner en valor historias, manifestaciones culturales y vínculos que siguen teniendo una fuerte presencia en Bahía y la región.

Así que, para quienes tienen alguna deuda pendiente con el italiano —o simplemente ganas de volver a escuchar un “buongiorno” bien dicho—, octubre viene con agenda cargada.