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Liga del Sur: Sporting y Comercial ganaron, mientras Sansinena y Pacífico empataron
La fecha 11 se cierra este lunes.
La Liga del Sur continuó este lunes con la 11ª fecha del Torneo Clausura, con triunfos de Sporting y Comercial y un empate entre Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca.
Por el torneo Oficial, Sporting derrotó 2 a 1 a Bella Vista en La Loma. Valentino Barone abrió el marcador a los 36 minutos y Sixto Theaux amplió la diferencia a los 62. Lucas Martínez descontó para el local en tiempo agregado.
En el Promocional, Comercial se impuso 4 a 2 como visitante ante Dublin. Emiliano Dekker puso en ventaja al local a los 15 minutos, pero Francisco Centeno Abocatt igualó a los 60 y Alejandro Leiva dio vuelta el resultado a los 63.
Alex Cornou estableció el 2-2 a los 65, aunque Juan Ignacio Wunderlich Cocaro volvió a adelantar al conjunto portuario a los 86 y Leiva, nuevamente, selló el 4-2 en tiempo agregado.
En tanto, Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca igualaron 1 a 1 en el estadio Luis Molina. Lisandro Muzi convirtió para el Verde a los 31 minutos y Santiago González estableció la igualdad a los 43.
El cierre de la fecha será esta noche, desde las 19:30, cuando Huracán reciba a La Armonía en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White.
La fecha había comenzado el sábado con la goleada 6-0 de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo. El domingo, Olimpo venció 2-0 a Rosario Puerto Belgrano, Libertad superó 1-0 a Liniers y Villa Mitre derrotó 2-0 a San Francisco.
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