Alquileres, prepagas y abastecimiento: las normas que podrían volver

La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con la intención de rechazar el DNU 70/2023, dictado por Javier Milei al comienzo de su gestión. Como el Senado ya lo rechazó el 14 de marzo de 2024, una decisión en el mismo sentido implicaría su derogación, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

El eventual rechazo tendría efectos sobre un amplio conjunto de disposiciones modificadas o eliminadas por el decreto. Entre ellas aparece la Ley de Alquileres: podrían restablecerse regulaciones desplazadas por el esquema que permitió pactar libremente moneda, plazo y mecanismo de actualización de los contratos.

También podrían recuperar vigencia disposiciones de la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. La primera otorgaba herramientas estatales para intervenir sobre precios y oferta en determinadas circunstancias, mientras que la segunda establecía condiciones de exhibición para pequeños y medianos proveedores. El DNU derogó ambas legislaciones.

En salud, quedarían alcanzados distintos cambios sobre obras sociales y medicina prepaga. El decreto modificó el sistema de elección de cobertura e introdujo una mayor libertad para la determinación de las cuotas de los planes privados.

Otro capítulo relevante es el comercio exterior, ya que el DNU reformó el Código Aduanero y redujo restricciones para exportaciones e importaciones. También podrían quedar afectados la derogación parcial del régimen de Compre Argentino, modificaciones vinculadas con empresas públicas y medidas de desregulación económica.

El debate genera diferencias entre sectores opositores. El exdiputado Juan Manuel López advirtió que “el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato” y sostuvo que “es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”.

Para iniciar la sesión se necesitan 129 diputados presentes. Una vez alcanzado el quorum, la Ley 26.122 establece que el rechazo debe aprobarse por mayoría absoluta de los miembros presentes. Como el Senado ya votó en contra, una resolución equivalente de Diputados determinaría la derogación del DNU.

Con información de La Nación