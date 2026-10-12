A golpes y patadas: dos detenidos por atacar a un adolescente

Dos hombres fueron detenidos este domingo por la noche acusados de agredir a golpes a un adolescente de 17 años en España al 1400.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 y, según informó la Policía, los agresores fueron identificados como Patricio Darian Quiroga, de 18 años, y Pablo Nicolás Rojas, de 28.

De acuerdo con la información oficial, ambos atacaron al menor mediante golpes de puño y patadas. Como consecuencia de la agresión, el chico sufrió lesiones en una rodilla y en una mano.

Fuentes consultadas indicaron que el enfrentamiento se habría originado por una diferencia de vieja data entre los involucrados.

Al momento del hecho, la víctima se encontraba acompañada por otros dos menores, quienes quedaron a resguardo hasta la llegada del Servicio Local de Niñez.

Los arrestados fueron trasladados a la Comisaría Primera y tomó intervención la UFIJ Nº15.