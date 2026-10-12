Destacada B
A golpes y patadas: dos detenidos por atacar a un adolescente
La víctima, de 17 años, sufrió lesiones en una rodilla y una mano. Según fuentes policiales, la agresión habría estado relacionada con diferencias de vieja data.
Dos hombres fueron detenidos este domingo por la noche acusados de agredir a golpes a un adolescente de 17 años en España al 1400.
El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 y, según informó la Policía, los agresores fueron identificados como Patricio Darian Quiroga, de 18 años, y Pablo Nicolás Rojas, de 28.
De acuerdo con la información oficial, ambos atacaron al menor mediante golpes de puño y patadas. Como consecuencia de la agresión, el chico sufrió lesiones en una rodilla y en una mano.
Fuentes consultadas indicaron que el enfrentamiento se habría originado por una diferencia de vieja data entre los involucrados.
Al momento del hecho, la víctima se encontraba acompañada por otros dos menores, quienes quedaron a resguardo hasta la llegada del Servicio Local de Niñez.
Los arrestados fueron trasladados a la Comisaría Primera y tomó intervención la UFIJ Nº15.
A golpes y patadas: dos detenidos por atacar a un adolescente
Una mujer fue internada tras chocar contra un canasto de basura
Una mujer sufrió graves quemaduras durante un incendio en Pringles
Entre expulsiones, peleas y trompadas, así Cipolletti le ganó a Alvarado
El Nobel de Economía fue para dos referentes de la macroeconomía moderna
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Tensión en la Terminal: un chofer que debía llevar a egresados dio positivo en alcoholemia
-
Noticias B24 horas ago
Violento incidente en un bowling: dañaron una vidriera y un empleado resultó herido
-
Noticias B15 horas ago
Inician colecta por la búsqueda del hombre de Buratovich: estaría en Santiago del Estero
-
Deportes15 horas ago
Olimpo empató el partido de ida de las semis en el Carminatti
-
Deportes18 horas ago
Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
-
Noticias A13 horas ago
Ruta 249: un matrimonio volcó con su camioneta tras intentar esquivar a unos perros
-
Deportes17 horas ago
Quién es el futbolista argentino que Messi eligió entre las diez grandes promesas
-
Deportes16 horas ago
Villa Mitre consiguió un empate clave ante Costa Brava y ahora define en El Fortín