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Susbielles irá a la Justicia para que se restituyan los beneficios de Zona Fría
El intendente resaltó que lo votado en el Senado "es un despojo para los bahienses". Y aseguró que se vulneran dos artículos de la Constitución.
El intendente Federico Susbielles anunció este viernes que el Municipio recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación en Bahía Blanca de la reforma al régimen de Zona Fría, aprobada un día antes por el Senado de la Nación.
“Estamos trabajando en suspender la viabilidad de esta norma. Cuando esta ley sea promulgada vamos a proceder por la vía judicial para defender los derechos de los bahienses”, afirmó el jefe comunal.
Susbielles realizó el anuncio acompañado por la totalidad de su gabinete y por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.
El Senado convirtió este jueves en ley la modificación del régimen, con 38 votos afirmativos y 8 negativos. La reforma reduce el alcance del esquema incorporado en 2021 y afecta a Bahía Blanca y a decenas de municipios bonaerenses que habían sido incluidos dentro del beneficio.
El intendente adelantó cuál será uno de los argumentos que el Ejecutivo municipal planteará ante los tribunales. “Esta resolución vulnera los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional. Es un despojo para Bahía Blanca”, sostuvo.
Susbielles recordó además la incorporación de la ciudad al régimen cuatro años atrás y remarcó el consenso político que, según señaló, existía entonces alrededor de la medida.
“En 2021 lo sentíamos como una reivindicación, un derecho de todos los vecinos de la ciudad. Reivindicamos que somos Zona Fría. En aquel momento no hubo una sola voz opositora del arco político”, expresó.
La reforma sancionada por el Congreso restringe el beneficio territorial principalmente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que los municipios bonaerenses incorporados mediante la ampliación de 2021 dejan de contar con aquel esquema general.
“Hoy es un momento oscuro por esto que ocurrió, pero seguiremos defendiendo los derechos de los bahienses”, concluyó Susbielles. Ahora el Municipio aguardará la promulgación de la ley para avanzar con la presentación judicial anunciada por el intendente.
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