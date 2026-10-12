"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle

El intendente Federico Susbielles difundió un video de una recorrida por distintos sectores de Bahía, durante la cual dialogó con vecinos, impartió indicaciones a funcionarios municipales y terminó detectando a una persona que arrojaba residuos en la vía pública.

“Lo vamos a denunciar como corresponde, estas son las cosas que no pueden pasar en la ciudad, pero siempre hay algún irresponsable”, señaló el jefe comunal al advertir la situación, en una escena que quedó registrada en el video publicado en sus redes sociales.

En el mismo posteo, Susbielles aseguró que desde el inicio de su gestión se redujeron en un 70% los puntos de arrojo y basurales que, según dijo, fueron heredados de la administración anterior.

El intendente reconoció, sin embargo, que la inundación modificó la situación de los residuos en la ciudad, especialmente en lo relacionado con materiales y elementos de gran porte. “La inundación, aparte de golpear con dureza nuestra endeble infraestructura, generó un cambio en los hábitos y en la gestión de los residuos de gran porte”, explicó.

Susbielles sostuvo que, pese a los avances, el Municipio todavía está lejos de llegar al objetivo. “Queremos una ciudad impecable y con conciencia ambiental”, aseguró el jefe comunal.

Además, volvió a pedir colaboración a los vecinos para detectar este tipo de conductas y recordó que las denuncias por arrojo de basura en la vía pública pueden realizarse a través del WhatsApp de Bahía Limpia, al 291 509 0321.

“Recordemos que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia”, cerró el intendente.