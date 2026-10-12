Destacada A
"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle
Durante una recorrida por distintos puntos, el intendente advirtió la maniobra y pidió identificar al responsable: "Esto no debería pasar".
El intendente Federico Susbielles difundió un video de una recorrida por distintos sectores de Bahía, durante la cual dialogó con vecinos, impartió indicaciones a funcionarios municipales y terminó detectando a una persona que arrojaba residuos en la vía pública.
“Lo vamos a denunciar como corresponde, estas son las cosas que no pueden pasar en la ciudad, pero siempre hay algún irresponsable”, señaló el jefe comunal al advertir la situación, en una escena que quedó registrada en el video publicado en sus redes sociales.
En el mismo posteo, Susbielles aseguró que desde el inicio de su gestión se redujeron en un 70% los puntos de arrojo y basurales que, según dijo, fueron heredados de la administración anterior.
El intendente reconoció, sin embargo, que la inundación modificó la situación de los residuos en la ciudad, especialmente en lo relacionado con materiales y elementos de gran porte. “La inundación, aparte de golpear con dureza nuestra endeble infraestructura, generó un cambio en los hábitos y en la gestión de los residuos de gran porte”, explicó.
Susbielles sostuvo que, pese a los avances, el Municipio todavía está lejos de llegar al objetivo. “Queremos una ciudad impecable y con conciencia ambiental”, aseguró el jefe comunal.
Además, volvió a pedir colaboración a los vecinos para detectar este tipo de conductas y recordó que las denuncias por arrojo de basura en la vía pública pueden realizarse a través del WhatsApp de Bahía Limpia, al 291 509 0321.
“Recordemos que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia”, cerró el intendente.
"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle
Bomba en la salud bahiense: un gremio se quedaría con un hospital
CR7, polémico: "Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos"
Milei respaldó a Caputo y descartó cambios en Economía: "Nadie lo cuestiona"
Jesica Cirio fue mamá por segunda vez: qué nombre eligió
Más Leídas
-
Noticias B17 horas ago
Ruta 249: un matrimonio volcó con su camioneta tras intentar esquivar a unos perros
-
Destacada C5 horas ago
Una bahiense en el Ártico: navegó entre tormentas, hielo y osos polares
-
Noticias B19 horas ago
Inician colecta por la búsqueda del hombre de Buratovich: estaría en Santiago del Estero
-
Deportes21 horas ago
Quién es el futbolista argentino que Messi eligió entre las diez grandes promesas
-
Destacada C4 horas ago
Una mujer fue internada tras chocar contra un canasto de basura
-
Deportes19 horas ago
Olimpo empató el partido de ida de las semis en el Carminatti
-
Deportes21 horas ago
Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
-
Deportes20 horas ago
Villa Mitre consiguió un empate clave ante Costa Brava y ahora define en El Fortín